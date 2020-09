A Kit Harrington le habrían dicho que Jon Snow mataría a The Night King en Game of Thrones

En los últimos episodios de Game of Thrones, Arya Stark fue la encargada de acabar de una vez por todas con la amenazada de The Night King y aunque la escena donde el personaje de Maisie Williams acaba con el líder de los Caminantes Blancos ciertamente no está entre los puntos más criticados del final, la elección de Arya como la asesina de ese antagonista sigue dando que hablar.

Particularmente, en una nueva entrevista con The Hollwyood Reporter a propósito del estreno de The New Mutants, Williams contó que se sorprendió por la elección de Arya para acabar con The Night King ya que ella y Kit Harrington creían que el responsable de eso sería Jon Snow.

“(Kit Harrington) también esperaba que fuera el camino (de Jon Snow), e incluso dijo: ‘Iba a ser así. Alguien me dijo en la tercera temporada que iba a matar a The Night King’”, señaló Williams. “Y luego, leyó el guión, y era Arya todo el tiempo”.

“Creo que hubiera sido demasiado obvio (que Jon Snow matara a The Night King). Me alegro de que fuera Arya, honestamente. Creo que tuve la mejor historia de la temporada final”, añadió la actriz.

Probablemente varios fanáticos de Game of Thrones encontrarán difícil disputar las declaraciones de Williams sobre el arco de Arya, pero quizás también hay quienes aún lamentan que Jon Snow no acabara con el personaje que se planteó como uno de sus rivales durante buena parte de la serie.