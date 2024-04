La serie de Jon Snow por ahora está descartada en HBO

En algún momento se estableció que Jon Snow, el personaje de Kit Harrington en Game of Thrones, tendría su propia serie de televisión para relatar qué diablos sucedería después del fin de la guerra por el Trono de Hierro de Westeros.

Sin embargo, casi dos años después del anuncio original realizado en junio de 2022, ahora se ha dado a conocer que el proyecto ya no está en desarrollo por parte de HBO.

Lo anterior fue revelado por el propio Harrington en conversación con Screen Rant en medio de la promoción de su nueva película, Blood For Dust.

“Nunca he hablado de ello, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que estaba siendo desarrollada y no quería que eso pasara para que la gente comenzara sus teorías, se entusiasmase o empezaran a odiar la idea, cuando quizás nunca iba a suceder”, explicó el actor. “Porque cuando está en desarrollo, miras a todos los ángulos y ves si vale la pena”, recalcó.

En esa línea, el actor puntualizó que “actualmente” la serie ya no está en los planes y eso no cambiará en el corto plazo. “No pudimos dar con la historia correcta que nos entusiasmara lo suficiente, así que decidimos dejar las cosas de lago por ahora”, recalcó Harrington.

Claro que lo anterior no significa que todo esté desechado, ya que eventualmente podrían volver a trabajar en ello. “Pero en este momento está firmemente en baúl”, finalizó.

Previamente, el jefe de HBO, Casey Boys, había anticipado que la serie de Jon Snow no tenía luz verde oficial, en un escenario en donde sí está aprobada una serie de Dunk and Egg y también hay más planes para el futuro de House of the Dragon.