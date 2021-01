Los cuentos de Dunk y Egg serán la nueva serie de Game of Thrones que prepara HBO

En paralelo a la creación de la saga central de la Canción de Hielo y Fuego, el escritor George R.R. Martin también ha escrito una serie de historias que han expandido al mundo de Westeros.

Parte de estas propuestas incluye a “los cuentos de Dunk y Egg”, tres novelas cortas que actúan como precuelas centradas en lo que hacían Duncan El Alto y el rey Aegon V Targaryen durante su juventud. Todo esto situado alrededor de 90 años antes de la muerte de Ned Stark y el inicio del “Juego de Tronos”.

En ese sentido, las tres novelas cortas siempre habían sido candidatas a ser parte de los esfuerzos de HBO para extender a la popular saga y, pese a que inicialmente la compañía intentó fallidamente concretar propuestas sin basarse en obras del papel, ahora Dunk y Egg darán el salto a la pantalla chica.

Variety informó que el canal está desarrollando una nueva serie basada en las historias de “El Caballero Errante”, “La Espada Leal” y “El Caballero Misterioso”, las tres publicaciones existentes sobre estos personajes.

Tengan en cuenta que desde que terminó Game of Thrones en la TV, pues aún faltan dos novelas en ser publicadas, HBO ha intentado sacar adelante a varios spin-offs. Claro que también ha descartado a varios en esa ruta, incluyendo una precuela que alcanzó a filmar un episodio piloto situado miles de años antes de la acción principal.

El único proyecto que a la fecha seguía en pie era House of the Dragon, una historia sobre el comienzo del fin de los Targaryen situada 30 años antes del inicio de los sucesos centrales de la primera novela de Game of Thrones.