Aang, Suki y el Mecanicista son el foco de las nuevas fotos del live-action de Avatar: The Last Airbender que hará Netflix

Una serie de nuevas imágenes dan cuenta de algunos de los personajes secundarios de Avatar: The Last Airbender, la nueva versión live-action a cargo de Netflix que será lanzada durante el próximo año y que tendrá la no muy difícil tarea de hacer olvidar a esa pésima adaptación concretada por M. Night Shyamalan para la pantalla grande.

Entre los personajes que tienen el foco en esta ocasión se encuentran el líder de los Luchadores Libertadores, Jet (Sebastian Amoruso), además de la cazarrecompensas June (Arden Cho) y Suki (Maria Zhang), la recordada guerrera Kyoshi que entabla una amistad con Sokka.

Además, se puede ver al Mecanicista, el inventor que pertenece al Reino Tierra que será interpretado por Danny Pudi, y una foto adicional de Aang, el último Airbender que será interpretado por Gordon Cormier.

Vean las imágenes a continuación.