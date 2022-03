Amazon completó la adquisición de MGM

Una nueva fusión ya es oficial en el mundo del entretenimiento. Casi un año después de que surgieran los primeros reportes al respecto, esta semana Amazon finalmente anunció que su adquisición de MGM está lista.

“MGM se ha unido a Prime Video y Amazon Studios. El estudio histórico, de casi un siglo de antigüedad, con más de 4.000 títulos de películas, 17.000 episodios de televisión, 180 premios de la Academia y 100 premios Emmy, complementará el trabajo de Prime Video y Amazon Studios para ofrecer una oferta diversa de opciones de entretenimiento a los clientes”, señaló la compañía de Jeff Bezos mediante su blog.

Amazon pagó $8.500 millones de dólares para quedarse con MGM, el famoso estudio que está vinculado a clásicas franquicias como James Bond, Rocky, Robocop y Silence of the Lambs, además de series como Vikings, The Handmaid’s Tale y Fargo . Si bien este trato se reveló en mayo de 2021, recién ahora se pudo completar tras la aprobación de entidades como la Comisión Reguladora antimonopolio de la Unión Europea y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos.

Por supuesto, la adquisición de MGM no solo fortalecerá aún más al negocio de Amazon, sino que también servirá para impulsar las ambiciones de la compañía en el terreno del streaming.

“MGM tiene un legado de casi un siglo de producción de entretenimiento excepcional, y compartimos su compromiso de ofrecer una amplia gama de películas y programas de televisión originales a una audiencia global”, dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios. “Damos la bienvenida a los empleados, creadores y talentos de MGM a Prime Video y Amazon Studios, y esperamos trabajar juntos para crear aún más oportunidades para ofrecer narraciones de calidad a nuestros clientes”.

En ese sentido, cabe recordar que esta adquisición de MGM por parte de Amazon no es un hecho aislado y se da en el mismo contexto donde Disney compró varias divisiones de Fox y Discovery pretende quedarse con WarnerMedia.