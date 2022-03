HBO Max y Discovery Plus se fusionarán en un solo streaming

Cuando ya se completó uno de los pasos más importantes para su adquisición de WarnerMedia, Discovery finalmente comenzó a delimitar sus planes a futuro en el terreno del streaming.

Así, según recoge Variety, el Jefe financiero de Discovery, Gunnar Wiedenfels aprovechó una conferencia para revelar que esa compañía pretende fusionar a HBO Max y Discovery Plus para crear un solo gran servicio de streaming.

Durante un tiempo se especuló que Discovery podría realizar su oferta de contenido manteniendo a HBO Max y Discovery Plus como plataformas separadas y ofrecerlas agrupadas bajo un paquete con precios diferenciales. No obstante, Wiedenfels indicó que ese no sería el objetivo a largo plazo de la compañía.

“Uno de los elementos más importantes aquí es que creemos en un producto combinado en lugar de un paquete. Creemos que la amplitud y profundidad de esta oferta de contenido será una propuesta de valor fenomenal para el consumidor”, dijo Wiedenfels antes de advertir que esta fusión entre HBO Max y Discovery Plus no ocurrirá de la noche a la mañana. “El asunto es que, para llegar a ese punto y hacerlo de una manera que realmente sea una gran experiencia de usuario para nuestros suscriptores, llevará algún tiempo”.

“Nuevamente, eso no es nada que vaya a suceder en semanas, con suerte no en años, sino en varios meses, y mientras tanto comenzaremos a trabajar en una solución provisional”, añadió. “Entonces, desde el principio, estamos trabajando para preparar el enfoque de agrupación, tal vez un inicio de sesión único, tal vez ingesta de contenido en el otro producto, etc., para que podamos comenzar a obtener algunos beneficios desde el principio. Pero el objetivo principal será armonizar la plataforma tecnológica. Construir una plataforma y un producto directo al consumidor combinados muy, muy fuertes, llevará un tiempo”.

Es decir, aunque en los primeros días o meses posteriores al cierre definitivo de la adquisición de WarnerMedia por parte de Discovery se podría mantener a los streamings separados y ofrecerlos en packs promocionales, eventualmente ambos se fusionarán en una sola gran plataforma.

Tengan en cuenta que Discovery Plus hasta la fecha tiene un alcance más acotado que HBO Max y por ejemplo no está disponible en zonas como Latinoamérica por lo que este proyecto no deja de ser llamativo de cara a lo que será la empresa conocida como Warner Bros. Discovery.