Amazon estaría negociando para comprar MGM

Amazon está negociando para adquirir a MGM, el estudio detrás de franquicias como James Bond, The Hobbit, RoboCop y Rocky.

De acuerdo a Variety, la compañía llevaría varias semanas de conversaciones con el estudio y estaría dispuesta a pagar cerca de $9 mil millones de dólares para quedarse con su llamativa biblioteca de títulos.

En ese sentido, este movimiento obviamente está enmarcado en las ambiciones para el servicio de streaming de Amazon. De hecho, Variety sostiene que este potencial trato está siendo impulsado por Mike Hopkins, vicepresidente senior de Amazon Studios y Prime Video, y el presidente de la junta de MGM, Kevin Ulrich.

Si bien la potencial compra de MGM por parte de Amazon es algo que comenzó a sonar recientemente, cabe recordar que la posibilidad de una venta de la compañía no es algo nuevo ya que en diciembre del año pasado MGM Holdings manifestó su interés en vender el estudio.

Así, aunque todavía no hay nada asegurado, esta eventual compra por parte de Amazon iría precisamente en la dirección que se consideró cuando se comenzó a hablar sobre una potencial venta de MGM y es que, en el marco del competitivo mercado de los streamings, las compañías constantemente están buscando formas de engrosar sus catálogos y MGM cuenta con un montón de títulos para aquello.

Tengan en cuenta que MGM tiene un catálogo de más 4 mil películas y 17 mil horas de televisión, incluyendo desde cintas como The Silence of the Lambs y The Magnificent Seven, pasando por las mencionadas franquicias de Bond y Rocky; hasta series como Vikings, Fargo y The Handmaid’s Tale.