El remake live-action de Lilo & Stitch sumó al primer integrante de su elenco

Disney no está aburrido de los remakes live-action de sus clásicos animados por lo que en paralelo al lanzamiento de un nuevo tráiler para la próxima versión de La Sirenita el estudio continúa avanzando en otro proyecto en esa línea: el remake live-action de Lilo & Stitch.

A mediados del año pasado les contamos que Disney finalmente había puesto en marcha ese proyecto con la contratación de Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell With Shoes On) como director. Bueno, ahora The Hollywood Reporter reveló que el estudio añadió al primer integrante del elenco para la cinta.

Si bien aún no se detalla qué papel interpretará, el actor Zach Galifianakis (The Hangover) será parte del reparto de la versión live-action de Lilo & Stitch.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Disney ya está buscando a las actrices que interpretarán a Lilo y Nani. Todo mientras el plan obviamente implica realizar a Stitch con CGI. No obstante, por se desconoce en qué está el proceso de casting para otras figuras como David, Jumba, Cobra Bubbles y Pleakley.

En estos minutos el objetivo de Disney sería lanzar este remake de Lilo & Stitch mediante Disney Plus, pero todavía no hay una fecha para aquello.