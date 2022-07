La película live-action de Lilo & Stitch finalmente avanza en Disney

La anunciada adaptación live-action de Lilo & Stitch ya tiene director.

Dean Fleischer-Camp, quien realizó la elogiada película “Marcel The Shell With Shoes On” del estudio A24, se encargará de comandar el traslado de la historia de amistad entre la pequeña y solitaria Lilo Pelekai y la caótica criatura conocida como Experimento 626, o simplemente Stitch.

Desde el portal Deadline aseguran que por ahora no está claro si la adaptación será un proyecto para cines o si terminará siendo destinado para la plataforma de streaming Disney+. Por tanto, este live-action por ahora no tiene fecha de lanzamiento.

Producida por Dan Lin y Jonathan Eirich, quienes forman parte de la compañía Rideback, actualmente existe una negociación para que Chris Kekaniokalani se encargue del guión.

La película animada, estrenada durante el año 2002, recaudó $273.1 millones de dólares alrededor del mundo y fue dirigida por la dupla compuesta por Chris Sanders y Dean DeBlois.