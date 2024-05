Residente a fondo: “El cine era mi sueño de toda la vida, no hacer música”

El artista puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, vuelve a Chile tras casi seis años de ausencia en territorio nacional, con una nueva gira: Las letras ya no importan. Un tour homónimo de su segundo disco solista, con fecha en el país programada para el 5 de octubre.

El intérprete -caracterizado por su mirada aguda y descreída de la industria y de sus contemporáneos- comenzó en la industria con la banda Calle 13, compartiendo escenario con sus compañeros de siempre, Visitante e iLe. Con éxitos como Muerte en Hawaii, Latinoamérica y Atrévete-te-te, la propuesta musical originada en el género del rap, incluyó críticas sociales que lograron caracterizar al grupo durante la primera década de los 2000.

El proyecto se disolvió durante 2015; luego Residente, su nombre artístico de siempre, lanzó René, tema que a la fecha acumula 140 millones de reproducciones en Spotify, logrando posicionarse nuevamente en la industria, esta vez con un consolidado proyecto como solista.

No fue hasta marzo de 2017 que publicó su primer álbum, llamado Residente. En febrero de este año estrenó Las letras ya no importan, un disco aclamado por letras irreverentes que critican, para bien y para mal, temáticas actuales como la inteligencia artificial y los cambios en la industria musical; que tuvo un atraso en su lanzamiento en apoyo a Palestina.

“A sus casi 46 años, el rapero nos ofrece un álbum que destaca en su legado, sobre todo por su carácter íntimo y trascendental, que va mucho más allá de una necesidad de ser una obra comercial. A nivel musical, el puertorriqueño rinde homenaje al hip-hop ochentero en temas como Estilo libre y Cerebro, fusionando diferentes géneros e influencias”, publicó la revista Rolling Stone en español a propósito de ese lanzamiento.

En conversación con Culto, vía zoom, el cantante se refirió a su vuelta al escenario, su cariño por Chile y también opinó respecto a temáticas de actual debate, como el uso de inteligencia artificial en la creación artística, la importancia de las letras más allá de la música y sobre su nueva faceta: el cine.

“Quiero disfrutar Chile. Creo que tengo algunos días, entonces me gustaría hacer un viaje en auto, con gente que me encuentre por ahí, en algún momento lo hice yendo desde Viña del Mar a Valle del Elqui”, comenta Residente. “Me encanta estar en ese país. Uno de los temas más emblemáticos de mi carrera es Latinoamérica, y varios versos surgieron estando allá. La canté con Inti-Illimani –en el Festival de Viña 2011, también junto a Camila Moreno– y fue increíble”.

La nueva gira

“He estado desconectado de las giras desde antes de la pandemia, toqué en Europa en algún momento porque tenía unos compromisos, pero hace cerca de seis años que no salgo de gira. Ahora vuelvo con un proyecto nuevo, grande. Me tiene emocionado”, comenta Residente.

“Para mí Chile es muy especial, en algún momento en mi vida estuve ahí por mucho tiempo. Quiero juntar mucha energía y que esta se vea en el show. Por supuesto que también quiero invitar a colegas que estén en el país, tengo un show bastante armado, pero sí voy a tener espacio para integrar a otros artistas”, agrega.

Analizando los últimos años, que incluyeron el término de Calle 13, la pandemia por Covid-19 y la motivación para adentrarse en nuevas facetas de expresión, el rapero expresa: “Antes hacía cien conciertos al año, y ahora estoy haciendo no más de veinte, porque me estoy enfocando en otras cosas. Estoy poniéndole prioridad a mi trabajo como director”.

“Aunque esto no significa que voy a dejar la música. Esa es otra de mis pasiones, me gusta y lo disfruto, pero no voy a estar haciendo conciertos todo el tiempo. Esta gira para mí es importante y por eso quiero reconectar con el público chileno, con la gente que me sigue. Tampoco sé cuándo voy a volver, entonces quiero aprovecharlo”, comparte.

Las letras ya no importan

Es la frase que da nombre al nuevo disco. De igual manera, titula el tema 22, que luego de decir la frase en francés, repite los números del uno al ocho, sin incluir otro contenido en la parte escrita. “Lo trato con ironía también, porque a mí me importan mucho”, explica.

“Pero ese es mi miedo: un mundo en el que las letras ya no importen. Se relaciona un poco con la idea de la inteligencia artificial, yo la uso porque me gusta la tecnología y todo eso, pero sí está ese miedo de la IA acaparando todo, escribiendo por los artistas”.

“Es algo que puede pasar y se me hace imposible de entender. La importancia que le entrego a las letras es la razón principal por la que empecé a escribir. No digo que esté mal o bien, pero sentir que quizás hay cosas que importan más, me hace sentir como que ya no vale la pena”, reflexiona.

“Me siento en ese estado nostálgico, pensando en cuando las letras importaban más. Todo está cambiando y hay muchas variables, como en cada momento de la historia de la humanidad. El cambio es algo normal”, cierra.

Inteligencia artificial

Durante los primeros días de abril, cerca de 200 músicos firmaron una carta, difundida en la plataforma Artist Rights Alliance. En esta, se expresaba: “Hacemos un llamado a todos los desarrolladores de IA (...) para que se comprometan a no desarrollar ni implementar tecnologías, contenidos o herramientas de generación de música de IA que socaven o reemplacen el arte humano de los compositores”. Al respecto, Residente opina: “Por supuesto que se debe proteger el derecho del artista, de la voz, de la creación. Puede ser deshumanizante eso de agarrar la voz de alguien y usarla cuántas veces quieras, a tu gusto. Lamentablemente es algo que se ha masificado”.

Si bien se ha difundido algunas de las “malas prácticas” en las que se utilizan los sistemas de inteligencia artificial, el rapero es enfático en que son un aporte para algunas artes: “He usado IA en el trabajo audiovisual. Me gusta el arte y con algunas plataformas hago la previsualización de ideas que quiero filmar. Voy creando imágenes de los planos que quiero tirar. Si la aprendes a usar como una herramienta positiva, hace que tu trabajo crezca, pues creo que es positivo. Pero no todo el mundo la usa de esa manera y ahí está el problema”.

Residente en Chile

A la vez, es claro en compartir que su proceso artístico se aleja de estas tecnologías: “Mi proceso musical es orgánico, la manera en que creo es bien espiritual, del alma. Cuando trabajo con músicos también me gusta que funcione así. Me han dicho que hagamos música a distancia, por ejemplo, pero yo necesito estar con el músico en el estudio. Así han sido todas mis colaboraciones. Creo las letras, la música, todo desde lo que siento, no hay nada de IA en eso”.

Nuevo foco: el cine

“El cine siempre me gustó, es mi sueño de toda la vida, no era hacer música. Por cosas de la vida terminé haciendo música y lo disfruté, lo disfruto todavía. Pero ahora con el cine empecé a experimentar, primero trabajando en mis vídeos musicales, que no parecen vídeos musicales realmente si se hace un análisis: no todo el tiempo tienen que ver conmigo, hay personajes, historias. Todos los vídeos que hice para el último disco tienen lenguaje cinematográfico, que es lo que me interesa hacer ahora”.

Respecto a lo que sabe del porvenir, seguirá con la gira y está terminando de escribir una película y además, está trabajando en una serie, que en sus palabras “es muy interesante y va a gustar mucho”.

Residente en Chile

El artista se presentará en Chile el 5 de octubre en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket. Los valores van desde los $51.750 hasta los $97.750 y actualmente hay disponibles en los sectores cancha y cancha VIP.