Louis Tomlinson a fondo: “Me hace sentir viejo cuando pienso en cuánto tiempo llevo en la industria”

Louis Tomlinson visitó Chile el pasado jueves 4 de abril. Esto a propósito del show que realizará el 24 de mayo en el Estadio Bicentenario La Florida. En una gira de promoción del tour –que lo llevó previamente a Brasil y México, y posteriormente a Argentina–, fueron cientos de fans las que esperaban fuera de los recintos por los que el cantante británico pasó, a la caza de un autógrafo, una fotografía o un saludo.

En varias ocasiones Tomlinson ha dicho que la conexión con Chile es especial, por lo que en el aeropuerto, en el hotel y en diversos medios, dedicó tiempo para estar con fanáticas, que en muchos casos lo siguen desde sus inicios en la música, cuando era parte de One Direction.

En Culto, conversamos con el intérprete sobre Faith in the future –su segundo y más reciente álbum en solitario– y sobre los proyectos que tiene en mente. Además, el artista se refirió a sus inicios en la industria y cómo enfrentó el periodo de pandemia en cuanto a la realización musical.

“Mucho de la conceptualización y la creación de Faith in the future surgió en el encierro por la pandemia”, comenta. “A pesar de todo, había un sentimiento lindo, porque todos estuvimos encerrados por un tiempo, pero estaba esta mentalidad de estar ahí, de nuevo en estos espacios, y también cierta emoción por salir y mostrar lo que estábamos haciendo. Creo que logramos capturar en el disco incluso este sentimiento subconsciente”.

Louis Tomlinson y Chile

En 2022, Louis Tomlinson realizó tres Movistar Arena; uno incluso se vendió con menos de una semana de anticipación. Ahora, regresa al país para repletar un estadio. Sobre la diferencia de los escenarios, comparte: “Me siento muy bendecido por poder hacer eso en mi segundo tour, en escenarios así, el show tiene que representar el tamaño del lugar”.

En una sala del Hotel Mandarín, el cantante se muestra sonriente y de buen ánimo, a pesar de llevar un día intenso de promoción. Vestido con jeans azules y una polera negra, a juego con los zapatos, se sienta cómodo en uno de los sillones dispuestos frente a un fondo que muestra los detalles de su próximo show.

“Creo que (este tour) es más visual, se va a poder sentir el siguiente nivel en comparación a los de 2022. También creo que este disco es más grande en sonido, entonces, requiere más espacio. Estoy realmente emocionado por llevar Faith in the future a Chile, por supuesto”, agrega.

En marzo del año pasado estrenó también All of those voices, un documental que recoge el backstage de la gira. En este, el público chileno aparece varias veces, en específico, por el proyecto fan realizado con las linternas de teléfonos en Kill my mind. “Un amor duradero. Así es como describiría mi relación con Chile”.

“La dedicación de las fans ha estado ahí por años y años. Buscaba experimentar eso cuando estaba en la banda y me siento aún más bendecido ahora por tener algo de esa recepción por mi cuenta. Estoy muy agradecido”, comparte.

El segundo tour

El primer álbum solista de Louis Tomlinson, Walls, se lanzó en 2020, cinco años después de la separación de One Direction. En 2022 llega Faith in the future, un proyecto con un sonido más cercano al rock, sin dejar de lado el característico pop por el que ganó popularidad.

“Con el paso del tiempo, definitivamente me he vuelto más seguro para explorar en distintos géneros musicales. Me siento más cómodo cuando hay una guitarra atrás. Si hay un poco de electrónica o mínimamente algo de música, mi cerebro logra conectar. Pero, claro, hay veces en las que me gustaría sumergirme en diferentes espacios”, comenta.

Foto: DG Medios

El artista partió en la industria musical con 18 años, en 2010. Sin duda, la banda en ese entonces destacó por tener un crecimiento veloz, llegando a ser conocidos mundialmente en pocos meses. De hecho, con cinco discos en cinco años, a un ritmo acelerado.

“Me hace sentir viejo cuando pienso en cuánto tiempo ha pasado desde que estoy en la industria. Creo que he aprendido mucho, adaptándome, desde entonces”, analiza. “Pero creo que hay algo que es realmente beneficioso: estar tan adentro, con toda esa presión y tener calendarios y planificaciones como tuvimos a muy cortas edades. Creo que para mí, definitivamente, fue un curso intensivo en la industria musical, y uno realmente duro. Todavía siento el beneficio de todo eso”.

En 2015 la banda se tomó un receso indefinido. Tras ello, cada uno armó su carrera como solista. Louis Tomlinson cuenta con casi tres millones de oyentes mensuales en Spotify, y está realizando una segunda gira mundial, con cientos de show completamente vendidos.

“Nunca lo pensé”, responde rápidamente respecto a si imaginó en algún momento que tendría tal éxito como solista. “No lo sabía, solo había un gran signo de interrogación en mi cabeza (cuando One Direction se separó). No sabía qué esperar. No estaba seguro de qué iba a hacer entonces. Solo había mirado a través de los ojos de alguien que estaba en una banda y nunca pensé en mí en otro tipo de contexto”.

“Me tomó un segundo calcular todas estas ideas. Probablemente hay un mundo paralelo en el que no seguí este camino y me siento muy orgulloso de estar ahora en esta posición. Y nuevamente, todo es gracias a las fans”, asegura.

Foto: Instagram

En ese mundo paralelo

“Si me aceptaran en algún equipo, definitivamente jugaría fútbol, pero por fortuna no soy tan bueno. Nunca fue un camino a seguir”, comparte. “Y es por eso que fue tan grande ese signo de interrogación cuando One Direction se terminó, con la banda me enamoré de la música. No podía imaginarme haciendo nada más, pero al mismo tiempo, era muy difícil imaginarme como solista”.

“Creo que si pudiera pensar en mí en otro contexto, creo que sería escribiendo canciones para otros, seguir teniendo esa conexión con la música, pero prefiero cantar esos temas por mi cuenta”, reflexiona.

En este sentido, durante los últimos años no solo ha estado sobre los escenarios, también fue parte del jurado de Factor X, programa en el que inició su propio recorrido musical: “Amé la experiencia, absolutamente. Había otra dinámica de trabajo, en la que escogíamos las canciones, es muy entretenido, y también podía tener mi propia interpretación de cómo cada cantante podría sonar con cierta canción y así poder colaborar con ellos en esto. Está en la línea de cómo me gusta pensar acerca de la música, siento que fue muy beneficioso y lo disfruté mucho. Aprendes muchas cosas en el camino, especialmente porque hay público ahí, que reacciona con ciertas canciones, de distintas maneras. Es buena comida para el pensamiento”.

¿Un tercer álbum?

“Definitivamente va a pasar. No puedo decir mucho más porque realmente no he empezado a pensar acerca de eso (un tercer disco). ¿Qué esperar? No lo sé. Todavía no tengo la idea. No he llegado al proceso de pensamiento, pero tengo que decir que, obviamente, mis intenciones, y es lo que ustedes siempre quieren, es que el disco suene mejor que el anterior”, analiza. “Me gustaría ser un poco más valiente, musicalmente, y quizás probar con cosas ligeramente diferentes, pero aún no he pensado en eso”.

“Aún no sé cuáles serán los conceptos del siguiente, pero sí puedo decir que tomo ciertas referencias conceptuales de otra música, aunque siento que encuentro más de esto a través de la televisión y las películas, porque están diseñadas para hacerte sentir algo, y a veces es solo una pequeña historia de todo eso la que puede ser un concepto interesante para una canción”, comenta sobre el proceso de creación.

“No tengo un ejemplo específico, pero la magia tiene que estar ahí. A veces todo el episodio de una serie ha ido hacia cierto momento, uno emotivo, algo emocional que haga que el espectador se sienta de cierto modo, y eso es lo que me gusta analizar, por qué me siento de esa manera cuando pasan ciertas cosas en la película”, agrega.

Faith in the future

Discos, giras mundiales, películas y marcas de ropa. Louis Tomlinson mantiene un calendario ocupado. “La película estuvo bien. Disfruté hacerla, pero algo como eso es muy inmersivo y de tiempo completo. No tengo prisa por hacer otra pronto, pero recientemente comencé mi marca de ropa: 28. Ese es otro espacio para usar mi cerebro. Entonces entre el tour y el inicio de 28, siento que tengo suficiente para mantenerme ocupado por ahora”.

Sobre su futuro en la industria, se muestra reflexivo, pero es claro al decir que seguirá sobre los escenarios: “Mientras pueda escribir de esta manera, y seguir en la industria, lo haré. Entonces en diez, veinte, treinta años más, escríbanme. Ahí estaré”.

La nueva cita con Louis Tomlinson en Chile está programada para el 24 de mayo en el Estadio Bicentenario La Florida. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketmaster. “Si vas al show, gracias por comprar una entrada. Si no, te sigo amando, de todas maneras”, dice a sus fans. “Muchísimas gracias por todo el apoyo desde que estoy en esto. Solo traigan toda esa energía al show, estoy seguro de que tendremos un buen día”, cierra.