The Driver Era en Lollapalooza 2024: “La pasión aquí es inigualable”

The Driver Era regresó a Chile para presentar el concierto de cierre del escenario Alternative de Lollapalooza 2024, el pasado domingo 17, con un concierto que jugó entre varios géneros musicales, teniendo al rock como el principal.

Liderada por los hermanos Ross (28) y Rocky Lynch (29), la banda se formó en 2018, luego de la disolución de R5, grupo que se integraba además con Riker (32) y Rydel (30), también de la familia Lynch y Ellington Lee (30), creada en 2009. La primera vez que el dúo se presentó en el país fue en 2022, en el Teatro Coliseo, con un sold out. Ahora, llegaron al festival en la última jornada, con horario estelar; luego de la extravagancia de Sam Smith y en el mismo horario que la gran ganadora de los Grammy, SZA.

En Culto, además de presenciar el concierto, conversamos con los estadounidenses sobre sus expectativas luego del exitoso paso por Argentina la noche anterior, su último sencillo y los planes de regreso a futuro.

“Siento que cuando venimos a Latinoamérica, siempre esperamos un golpe en comparación al resto del mundo, la pasión aquí es inigualable. Veremos si el público aquí se compara con el de Argentina, porque estuvieron espectaculares”, comentó Ross Lynch.

Foto: Lollapalooza

Luego de la presentación de Omar Apollo en el mismo escenario, el público compuesto principalmente por jóvenes, comenzó a acumularse, y ya para el inicio del show a las 22:00, la masa sumaba a cientos de espectadores. Quizás cumpliendo con las expectativas previas de los músicos.

Tres álbumes y un experimento

Comenzando puntualmente, los hermanos abrieron el espacio con su más reciente lanzamiento: Get off my phone. De manera inmediata el ambiente se cargó de energía, comenzando un coro masivo que se acompañaba por gritos y saltos.

Sobre el sencillo publicado hace menos de un mes, Rocky señaló: “Nunca sabemos cómo va a sonar lo siguiente que lancemos, es así cómo hacemos esto”.

“Get off my phone es casi un experimento. Es un test ver lo que a las personas les gusta cada vez”, agregó Ross. Respecto a la posibilidad de incluir el tema en un nuevo álbum, considerando que a la fecha cuentan con tres grabaciones –X (2019), Girlfriend (2021) y Summer Mixtape (2022)–, el rubio explicó: “Tenemos muchas canciones, de estilos muy distintos. Veremos qué pasa. Estamos orgullosos de nosotros por ser muy versátiles y eclécticos y nos gusta ser impredecibles, así que aún no tenemos certeza”.

Feel you know, Take me away y Rumors fueron las siguientes canciones que componían el setlist, con un orden similar al de los últimos shows –en Argentina se presentaron en el mismo escenario el día sábado, y tuvieron un sideshow previamente–.

Foto: Lollapalooza

Una industria familiar

R5 funcionó bajo la tutela de Hollywood Records, sin embargo, para el proyecto de The Driver Era los artistas quisieron mantenerse de manera independiente, sin firmar con ninguna discográfica, para no “atarse tan estrechamente a las reglas de la industria”, según las palabras del ex chico Disney.

A pesar de que ahora son dos los protagonistas, en esta gira viajaron cuatro hermanos Lynch: Riker, acompañando en la guitarra y Ryland (26), el más pequeño, que no estuvo en R5 y que ahora se desempeña como manager del grupo.

“Le agradezco mucho a mis padres por ponernos en esta situación. Mi mamá tuvo cinco hijos, con menos de un año de diferencia entre cada uno, entonces nacimos en una tribu que durará por siempre. Es solo gratitud todo el tiempo y me siento muy afortunado”, expresa el vocalista.

La música a través del tiempo

El concierto se mantuvo en un estado homogéneo, con la motivación que producen los ritmos rockeros y los espacios que se necesitaban para las canciones un poco más lentas que exploran el funk y el R&B. Pero en la novena canción la multitud se puso eufórica: era el turno de On my own, canción perteneciente al soundtrack de Teen Beach Movie, película de Disney de 2013, protagonizada por Ross y Maia Mitchell.

Sin duda, el más conocido de los hermanos Lynch es Ross, quien comenzó su carrera actoral y musical de la mano de Disney Channel, interpretando a Austin Moon en la exitosa serie Austin y Ally; luego, su aparición en algunas cintas de la misma firma aumentaron su popularidad. En 2018, además, se sumó al elenco de El mundo oculto de Sabrina, serie de Netflix.

Foto: Lollapalooza

Desde los inicios de The Driver Era, el dúo incluye esa canción en el setlist, y a veces, algunas pertenecientes a R5, canciones que en varios casos están cerca de cumplir una década desde sus lanzamientos.

Sobre la trascendencia de la música en el paso del tiempo, el principal reflexionó: “Creo que últimamente es algo de lo que estar orgullosos, porque hemos estado en esta industria por el tiempo suficiente para ver personas que llegan y se van, y nunca hemos sido la banda más popular ni nos tocan tanto en las radios. Para ser honesto, encontramos el amor que nos entregan nuestros fans, y eso es lo más importante para nosotros, porque queremos seguir haciendo esto. Nos gusta tocar en festivales, nos gusta estar aquí, nos gusta vivir esta vida. Entonces nos sentimos orgullosos de esto, y afortunadamente, continuaremos haciendo música que pueda pasar el test del tiempo”.

Siendo un hombre de pocas palabras, Rocky, agregó: “Una buena canción es una buena canción, supongo”.

No hubo beso para Chile

Cerrando el show, el tema escogido fue A kiss –que suma más de 54 millones de reproducciones en Spotify–. Este sencillo causó muchas reacciones la noche previa a la presentación en Chile, ya que en Argentina, el día sábado, el cantante bajó del escenario durante esta interpretación, directamente a besar a una fan que disfrutaba en primera fila. El momento fue registrado por otras asistentes y fue rápidamente difundido a través de las redes sociales –también por el mismo protagonista–.

“Estuve pensando en hacerlo, pero honestamente, fue algo del momento, se tenía que sentir bien, que funcionara con la dinámica”, aclaró el aludido. Bromeando, con complicidad, Rocky sumó: “Tenía que ser con la persona correcta”.

A pesar de que en las primeras filas muchas fanáticas incluso prepararon carteles con la consigna “Ross Kiss Me”, el cantante no bajó de la tarima. Aún así, el concierto finalizó con un gran grupo que disfrutó del pegadizo coro.

¿Vuelta a Chile?

“Terminando el tour actual, siempre está la posibilidad. Pero creo que quizás en 2025, o inicios de 2026″, indicó Rocky.