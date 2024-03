Denise Rosenthal en Lollapalooza 2024: pop correcto para la tarde

En la calurosa tarde de Cerrillos, cuando el termómetro marcaba los 29 grados, Denise Rosenthal apareció a las 15.30 para presentarse en el escenario Cenco Malls. Con un ceñido traje entre violeta y azul, ad hoc a su estampa de cantante pop y rodeada por su cuerpo de bailarinas comenzó con la canción Agua segura, la misma que la unió con Mala Rodríguez. “Soy suficiente, soy muy valiente / Poco obediente, intransigente”, canta, en un himno al empoderamiento femenino. De hecho, su banda está conformada solo por mujeres.

Al comienzo del segundo tema, Faroles, mostró su tradicional desplante y simpatía que la hace conectar bien con el público. Con un show correcto, con mucha sensualidad, y con una coordinación notable entre el baile y la música, Rosenthal pasa desde el pop más sexy y gimnástico, a los ritmos de la música urbana ante una fanaticada -mayoritariamente femenina- que fue a verla. Aunque eso sí, no causó un desborde.

Esto último es porque si bien es innegable la dedicación a que el espectáculo en escena sea de primer nivel, y lo es, quizás la falencia de Rosenthal es que no ha conseguido colocar canciones que sean indiscutiblemente hits. Sus temas no logran pasar la barrera que separa a una canción correcta de una inolvidable. Es decir, hasta ahora no ha podido meter un tema en la memorabilia pop.

Foto: Pedro Rodríguez

Como sea, pasaron también canciones como Santería, Naughty Girl, Rosa Jaguar, Encadena, seguidas respetuosamente por la gente que no la conocía y con entusiasmo por sus seguidores más comprometidos. Poco antes de la media hora del show, y sola al teclado, Rosenthal interpretó una sentida canción, Isidora (“Una canción que me gusta mucho”; dijo antes de tocarla). Quizás uno de los momentos más estelares del show. Antes de cantar, se quejó del poco tiempo que tenía (“tengo que hacer todo corriendo”).

Luego vino la parte final, donde pasaron Balance, I Wanna Give My Heart, Boomerang, y Sugar Mami. De hecho, antes de comenzar esta última gritó: “¡Dónde están mi niñas independientes!”; porque justamente la canción habla del empoderamiento. “Lo que es mío no se quita / Me lo pago yo solita / Soy tu diva favorita / Una nena independiente no lo necesita”.

Hay que destacar que si bien Rosenthal transmite el mensaje del empoderamiento femenino, no lo hace de manera panfletaria. Sabe cómo, cuándo y cuánto hay que decir. Entiende bien que relatar una idea no implica repetirla hasta el cansancio. Basta con instalarla. Luego se viraliza.

El cierre del show tuvo tres canciones, siempre con el pop movido, con Tiene sabor, Lucha en equilibrio y Supernova.

Foto: Pedro Rodríguez

Denise Rosenthal viene de presentar una colaboración junto a Ceaese llamada Solo aquí, grabada en Estudio La Salitrera con la producción de Utópiko y Tomás Pérez. De hecho, el cantante urbano la invitó a cantar el tema con él en su show del viernes 15.

Con 4 discos en su carrera, el último álbum de Rosenthal fue Supernova (2023). Y viene de presentarse en la apertura de la Teletón 2023, además de una sólida presentación en el reciente Festival del Huaso de Olmué, donde fue la encargada de abrir la segunda noche.

Foto: Pedro Rodríguez

El Patagual, como ha ocurrido para más de algún artista nacional, es un paso importante, y así lo comentó Rosenthal en diálogo con La Cuarta. “Me da mucha emoción, sobre todo poder ver que los objetivos que se propusieron cuando comencé a hacer música, como me contaba cuando era chiquita, tal vez nadie confiaba mucho en mí y la verdad que en ese momento fue difícil construir, fue difícil darme a conocer, fue difícil”.

“Tuve que demostrar muchas cosas porque no solo era la niña de la tele, cierto, que había estado en un programa de televisión, sino que también tenía muchas más cosas, entonces cuando pasó que quedé como con una cesantía precoz, porque como a los 18 años me dijeron ya no te necesitaba más, yo dije ¿sabes qué? Nadie va a determinar quién soy, solo yo, y desde ese lugar solo trabajo”.