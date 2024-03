Jungle en Lollapalooza 2024: R&B y electro para la tarde

En la tercera y última jornada de Lollapalooza 2024, el grupo británico Jungle volvió a cautivar a sus fanáticos en uno de los escenarios principales.

Partiendo puntuales, el show comenzó a las 18:15, con Candle flame, uno de los hits del último álbum, Volcano. Todo frente a un público bastante conocedor del repertorio de R&B, funk y con toques de electrónica.

Jungle se formó 2013, con dos vocalistas al mando, luego, para comenzar a realizar presentaciones en vivo, armaron un grupo que hoy se compone de siete integrantes, destacando la casi nula presencia de sonidos acústicos, con la mesa de mezcla como protagonista. En muchos casos, la voz de los cantantes pasa a segundo plano, incluso en las versiones de estudio.

Esto se explica en el enfoque que ha querido darle a la música de la banda, con una personalidad visual y con bailes que acompañen al conjunto, algo que explica que varios de sus videos incluso se han hecho virales; este es el caso de Casio, canción lanzada hace cinco años, pero que acumula más de cien millones de visitas en YouTube.

Llamó la atención entonces que la presentación en Chile no incluyera bailarines en ningún momento. Cada integrante tenía su instrumento y su lugar, y no se presenció mucho movimiento durante todo el show. Aún así, la banda logró mantener a la gran masa motivada, saltando cuando se requería, vitoreando cuando lo pedían y coreando las más conocidas.

Foto: Lollapalooza

Los intérpretes de Back on 74 lograron convocar a una gran cantidad de gente, y en el contexto festivalero, muchos decidieron también verlos de manera cómoda, utilizando el suelo como asiento, pero disfrutando y bailando al compás rítmico que acompañaba los temas.

Jungle cuenta a la fecha con cuatro álbumes de estudio –Jungle (2014), For Ever (2018), Loving in Stereo (2021) y Volcano (2023)–, y si bien han explorado en distintos géneros musicales, captando más audiencia a nivel mundial, con la sucesión de temas se puede notar gran similitud entre las canciones, sumado a la voz homogénea de los vocalistas y una serie de temas que se fusionan entre los discos. Cerraron con Busy Earnin’, perteneciente al primer lanzamiento.

La llegada del grupo a Chile en Lollapalooza 2024 se mostró entonces como un show sonoro, que no destacó puntualmente por lo visual, pero que causó sensación entre quienes seguían a la banda hace años y quienes se encontraban por primera vez frente a la propuesta, destacando entre los conciertos previos a los headliners de la jornada.