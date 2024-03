Esther Sanz, editora de la saga Bridgerton: “Estamos viviendo un momento muy dulce con la novela romántica”

Esther Sanz es escritora de libros de romance y fantasía; de igual manera, es la editora del sello Titania de Ediciones Urano en España. Visitó el país en el contexto de la Amabook Experience, una actividad en la que lectores y autores se reúnen para una jornada inolvidable, repleta de sorpresas que enriquecen la cita; esta vez, acompañando a la mundialmente best-seller Julia Quinn, autora de la saga Bridgerton, adaptada por Netflix en una serie que pronto sumará su tercera temporada al catálogo de streaming.

En conversación con Culto, Sanz se refirió al avance del género romántico en el espacio literario, además de adelantar algunas novedades que se relacionan con la icónica saga de Quinn. “Estamos viviendo un momento muy dulce con la novela romántica. Venimos de décadas en las que la novela romántica no era considerada como un género serio o importante”, expresa.

Esta es la segunda vez que se realiza una Amabook Experience en el país. La primera tuvo a las autoras de fantasía Rebecca Ross y Naomi Novik como invitadas. En esta, la primera del sello Titania, se agregó una particularidad que fue muy bien recibida por las más de mil personas que asistieron en las dos fechas, 2 y 3 de marzo: se trató de un baile de regencia, con vestimentas asociadas a la época y un baile de máscaras para cerrar la jornada.

“No es solamente una firma de libros o una presentación, sino que es toda una experiencia. Todas pueden venir caracterizadas, disfrazadas con los vestidos y hay un baile de de máscaras, te puedes hacer fotos en corners que han caracterizado. Me parece que que es una experiencia más allá de la lectura, el momento se vive con muchas lectoras, que también comparten gustos y aficiones y se crea como una comunidad, que yo creo que es muy bonita, la energía que estamos viviendo aquí es impresionante”, expresa Sanz.

Además, esta es la primera vez que se realiza un evento con estas características en Latinoamérica: “Al estilo europeo. Esto ha logrado que empresas como Netflix o WarnerBros se fijen en Chile como un país en donde las masas realmente consumen contenido. Esto también abre el paso para que vengan más autores internacionales”, asegura Katherine Correa, gestora de medios y marketing de Urano en Chile. “La gente ya no solo quiere leer, sino que también quiere formar parte de la historia”, agrega.

Sobre la literatura romántica

“La particularidad que tienen (los textos de Titania) es que son libros con finales felices, que nos hacen sentir bien, son libros que cuando los acabas sientes como que el mundo es un lugar que merece la pena habitar. Y tanto como editora y como escritora, el denominador común siempre en todo lo que hago es el amor, el romance. Yo he escrito fantasía, middle grade y adulto y siempre está ese componente romántico en todo lo que escribo”, reflexiona Sanz.

Además, se refiere al éxito que ha tenido Quinn en Latinoamérica y el mundo a más de veinte años de su primera publicación: “Creo que lo mejor de todo es que están descubriendo que en la novela romántica hay grandes autoras que escriben muy bien y que hay mucha calidad, como en todos los géneros, hay mejores y peores, pero realmente hay autores que valen mucho la pena y que escriben muy bien y no es justo que por el hecho de que el final sea feliz, por el hecho de que sean novelas optimistas, pues sean consideradas como menos serias y que le demos más importancia a veces a historias que terminan en tragedia o tienen más drama, parece que se le da más importancia al escritor cuando escribe algo trágico”.

Y agrega: “Creo que lo que reivindica la novela romántica es que se puede escribir muy bien, se puede tener un estilo muy cuidado, se puede describir con mucha calidad y al mismo tiempo hacer historias alegres que nos alegran el corazón”.

Bridgerton, libros y serie

Sobre la saga Bridgerton, la autora comentó en una entrevista frente a los asistentes del evento: “Siempre sé cuando una historia va a ser una saga o un libro autoconclusivo, con El Cuarteto de Smythe Smith sabía que serían cuatro, pero con los Bridgerton me pasó distinto, yo pensé que iban a ser no más de tres libros, no sé siquiera por qué son ocho hijos”, lo que desató risas en el público.

Además, aclaró que a pesar de que su bibliografía es muy extensa, y se compone de series, se pueden leer en cualquier orden: “Intento escribir los libros de tal manera, que sin importar cuál se lea, se pueda entender sin necesidad de los otros, no quiero que nadie se sienta confundido”.

Ahora, a más de tres años del estreno de la primera temporada de la adaptación, llega a Netflix una tercera entrega –16 de mayo–, que tiene como protagonistas a Colin (Luke Newton) y Penélope (Nicola Coughlan). En un inicio, se esperaba que las temporadas fueran adaptando las historias de los hermanos en el orden que aparecen en los libros, sin embargo, desde la segunda se apreciaron cambios, pese a eso, la serie inspirada en la época de regencia ha tenido gran éxito a nivel mundial, posicionándose entre los proyectos más vistos originales de la plataforma.

“Cuando nos enteramos que iban a haber una una adaptación, rápidamente renovamos todos los derechos y y nos pusimos en marcha para hacer una nueva versión de los Bridgerton y de todo el catálogo de la autora. Lo hicimos mucho antes de saber que esto iba a ser un éxito, porque es verdad que a veces hay adaptaciones que no necesariamente repercuten en los libros, pero pensamos que era un buen momento para acercar toda esa literatura a los jóvenes, porque las lectoras de Julia Quinn ya la conocían desde hace años y era una autora muy reconocida dentro del género, pero pensamos que si llegaba a un público más joven con unas portadas más atractivas, más coloridas más, más al gusto de la moda actual podríamos llegar a un público más amplio y así las modernizamos”, comenta la editora.

Ediciones especiales y próximos eventos

Como primicia para Chile, se anunció durante la jornada del domingo que se lanzarán ediciones especiales de la reconocida saga, en tapa dura y coleccionables, comenzando con El duque y yo, hasta completar todos los tomos.

Al respecto, Sanz destaca: “Lo decía Julia Quinn en la presentación, antes no se hacían libros de tapa dura o libros coleccionistas de novelas románticas, y creo que por fin le estamos dando entre todos la dignificación que merece el género. Cuando entras a una librería encuentras los libros de romántica en primera línea, con las novedades, con los libros comerciales, ya no están relegados a un rincón de la librería”.

Así mismo, se adelantó que este no será el último evento de este tipo en Chile. “Nos gustaría mucho hacer una Amabook Experience de comedia romántica”, adelanta la editora. “Me encantaría que se incluyan autoras como como Lynn Painter, Tessa Bailey, Rachel Lynn Solomon, eso sería maravilloso”, agrega. Desde la editorial no se ha anunciado a los autores que estarán presentes, pero el público presente se mostró muy emocionado frente a la noticia.