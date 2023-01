Ana de Armas tanteó una escena de acción entre su personaje y John Wick en Ballerina

Todavía no tenemos un primer vistazo oficial de Ballerina, el nuevo spin-off de John Wick protagonizado por Ana de Armas. Sin embargo, recientemente la actriz protagonista anticipó que la película tendría una escena de acción con su personaje y el mismísmo Wick.

Por supuesto, la participación de Keanu Reeves como John Wick en Ballerina no es algo nuevo. No obstante, de Armas confirmó que el actor al menos tendrá un momento de acción en la cinta.

Sin entrar en pormenores sobre el contexto de la escena, de Armas contó que estaba agotada del rodaje, pero tras trabajar con Reeves decidió que no podía continuar quejándose.

“Hemos estado en Praga filmando durante cuatro meses. Todavía tenemos un mes más por delante. Y tengo dolor. Ya sabes, mi cuerpo, mi espalda, todo me duele. Me quejo, me duele, estoy magullada”, dijo de Armas en The Tonight Show. “Bond fue quince minutos. Esta es toda una película, es otro nivel. Pero el otro día, Keanu y yo estábamos ensayando nuestra muy difícil escena de acrobacias, y este hombre solo estaba rodando y tirándome y haciendo acrobacias locas. Y quedé como: no puedo quejarme más. ¡Porque lo está haciendo! Realmente es el mejor”.

Ballerina estará ambientada entre John Wick 3 y 4, será dirigida por Len Wiseman y además de Reeves y De Armas su elenco contará con Norman Reedus, Anjelica Huston, Ian McShane y Lance Reddick. Todo para contar la historia de una joven que buscará venganza por el asesinato de su familia.

El estreno de Ballerina está programado para marzo de 2024.