Anuncian evento de Age of Empires para el 23 de febrero centrado en los próximos juegos

Desde Microsoft han anunciado un evento centrado en Age of Empires para el próximo 23 de febrero, donde se entregarán detalles sobre algunos de los juegos que recibirá la franquicia.

‘New year, New Age’ (Nuevo año, nueva era), es el nombre del evento, donde se entregará un primer vistazo a Age of Empires Mobile, así como novedades de Age of Mythology: Retold.

Según fue dado a conocer, la transmisión será presentado por la streamer Welyn y se podrá seguir a través de su canal de Twitch, así como a través de los canales de Age of Empires y Xbox.

Cabe recordar que Age of Mythology: Retold es una nueva versión del clásico juego de estrategia lanzado en 2002, mientras que AoE: Mobile, marcará la llegada de la franquicia a títulos móviles.