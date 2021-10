Jake Gyllenhaal aseguró que “es difícil” actuar en las películas de Marvel: “Es un oficio completamente diferente”

A estas alturas las películas y series del universo de Marvel Studios han contado con un montón de actores reconocidos interpretando a algunos de sus héroes y villanos. Pero aunque figuras como Samuel L. Jackson han tenido una participación bastante regular en estas producciones, otros actores han contado con compromisos más acotados e incluso se podría especular que simplemente han pasado por estas apuestas por sus jugosos salarios.

No obstante, en una reciente entrevista Jake Gyllenhaal aseguró que participar de una película de Marvel no sería tan sencillo para los actores porque requeriría un trabajo diferente y, en cierta medida, más desafiante.

Particularmente durante una entrevista con Howard Stern, Gyllenhaal abordó su trabajo en Spider-Man: Far From Home y, después de que saliera a colación el tema de la actuación con pantallas verdes, el actor que interpretó a Mysterio señaló que participar del MCU fue todo un desafío para él.

“Es difícil, hombre”, dijo Gyllenhaal (vía THR). “Esa actuación es difícil. Todo en eso (es difícil). Ese mundo es enorme. Y me uní a ese mundo cuando ya habían comenzado, era un tren que ya se estaba moviendo. Normalmente, llego temprano y puedo resolverlo”.

“Era como: ‘Tienes que cumplir en este espacio’”, agregó Gyllenhaal antes de señalar que participar en las cintas de Marvel “es un oficio completamente diferente, se mueven con las ideas. En realidad es bastante creativo”.

Gyllenhaal continuó explicando que en cintas como Spider-Man: Far From Home la producción puede ajustar sus planes si alguien tiene una mejor idea que lo que estaba en el guión.

No obstante, aunque Gyllenhaal dice que le “encantó” esa forma de trabajar, también reconoció que le costó tomar el ritmo de aquella producción de superhéroes.

“Me acuerdo que en el primer día de rodaje no podía recordar mis líneas”, contó el actor. “Me estaba volviendo loco. Era una escena con (Samuel L.) Jackson, Tom (Holland) y había varios actores en esa escena. Y recuerdo no poder recordar mis líneas. Yo era la tabla de madera. Y era como: ‘¡Wow!’ Fui a ver a Tom Holland y le dije: ‘Amigo, ayúdame’. Él dijo: ‘Todo está bien, hombre. Solo relájate’. Era como si él fuera yo en muchas situaciones. Y finalmente lo hice. Simplemente me presioné mucho (a mí mismo) porque amo ese mundo”.

De hecho, Gyllenhaal sostiene que tuvo que señalarle a alguien (probablemente el director de Spider-Man: Far From Home, Jon Watts) que podía interpretar a Mysterio. “Tuve que acercarme y decir: ‘Mira, acabo de salir de Broadway haciendo un espectáculo individual durante una hora y media en el escenario, así que puedo hacer esto. Por favor créeme’”, recordó el actor.

Aunque fue una pieza fundamental de Spider-Man: Far From Home, dado el final de aquella película, el futuro de Gyllenhaal en el MCU es incierto en estos momentos y probablemente recién se aclarará con Spider-Man: No Way Home en diciembre.