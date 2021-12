Kingsman 3 “será la conclusión de la historia de Eggsy y Harry” según su director

Matthew Vaughn reafrimó que la próxima película de Kingsman finalizará la historia de Eggsy (Taron Egerton) y Harry (Colin Firth).

En una reciente entrevista con GamesRadar+ a propósito del estreno de la precuela conocida como The King’s Man, Vaughn remarcó que la historia de la saga principal de Kingsman finalizará con la próxima película que se filmaría en 2022.

“Filmaremos Kingsman 3 o 4, como quieras llamarlo, el año que viene. Esa es la conclusión de la historia de Eggsy / Harry”, dijo Vaughn. “Vamos por un camino (donde) si alguien se sorprendió al ir a la Primera Guerra Mundial (con The King’s Man), pensará que he perdido la cabeza por lo que es Kingsman 3″.

Si bien por ahora no hay muchos detalles sobre lo que ofrecerá esta película, Kingsman 3 continuará la trama de Kingsman: The Secret Service y Kingsman: The Golden Circle.

“Estaba un poco encadenado en (The Golden Circle). Esta vez pensé, a la mierda, voy a tirar el fregadero de la cocina, enojar a la gente y hacer que otras personas se emocionen“, señaló el director antes de reiterar que ”la historia de (Harry y Eggsy) habrá concluido“.

El desarrollo de Kingsman 3 fue confirmado en 2018 y, aunque se produjo un grado de incertidumbre sobre el futuro de la saga tras la adquisición de Fox por parte de Disney, que el plan actual apuntaría a un rodaje en 2022.