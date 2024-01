Apagan servidores del acceso anticipado de Suicide Squad: Kill the Justice League por bug que completa la historia del juego

Esta semana finalmente se lanza Suicide Squad: Kill the Justice League, con un acceso anticipado que comenzaba este lunes, sin embargo, el juego no ha tenido la mejor de las llegadas y es que los servidores han debido ser apagados debido a un bug que hacía que el juego apareciera como completo desde un comienzo.

Según reportaron desde Rocksteady a través de redes sociales, son varios los jugadores que están experimentando el problema, que al ingresar por primera vez les aparece que tienen la historia completada.

“Somos conscientes de que varios jugadores están experimentando un problema por el cual, al iniciar sesión en el juego por primera vez, completan la historia completa”, publicaron a través de Twitter, agregando que “Para resolver este problema, realizaremos mantenimiento en los servidores del juego”.

Como el juego está enfocado en el online no cuenta con un modo offline, por lo que mientras dure la mantención no se podrá jugar, algo que no ha caído bien dentro de la comunidad de jugadores que pagó más por jugar con antelación.

“Durante este tiempo el juego no estará disponible. Esperamos que esto demore varias horas y lo actualizaremos una vez que tengamos más información”, señaló la desarrolladora.

Suicide Squad: Kill the Justice League tiene programado su lanzamiento para este 2 de febrero.