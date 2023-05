Arnold Schwarzenegger aseguró que no volverá para otra posible película de Terminator: “He terminado”

Esta vez el T-800 no volverá. Pese a que en estos minutos no se ha anunciado un plan oficial para una nueva película de Terminator, recientemente Arnold Schwarzenegger afirmó que no será parte de ningún eventual proyecto en esa línea.

En el marco de una conversación con The Hollywood Reporter, Schwarzenegger fue consultado sobre la franquicia de Terminator y aunque el actor no le restó importancia a esa saga en su carrera, también reconoció que su capítulo como el personaje titular de esas entregas ha terminado.

Concretamente, ante una afirmación sobre el aparente fin de las películas de Terminator, Schwarzenegger indicó que cree que la saga seguirá pero el no será parte de esos proyectos.

“La franquicia no ha terminado. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de The Terminator”, aseguró el actor. “A alguien se le tiene que ocurrir una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre la veré con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. En la número cuatro (Salvation) yo no estaba porque era gobernador. Luego, la cinco (Genisys) y la seis (Dark Fate) no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas”.

Terminator: Dark Fate de 2019 fue la aparición más reciente de Schwarzenegger en la franquicia y su comentario respecto a la mala calidad del guión de esa cinta está en la línea de lo expresado por Tim Miller, el director de esa producción, y James Cameron, quien incluso planteó que las apariciones de Schwarzenegger y y Linda Hamilton influyeron en el fracaso de esa sexta entrega.

En estos minutos se desconoce qué pasará a futuro con la saga de Terminator, aunque en 2022 Cameron dijo que habrían discusiones para un reinicio de la franquicia.