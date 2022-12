James Cameron reveló que han existido discusiones para un reinicio de la franquicia de Terminator

Ya han pasado un par de años desde que se estrenó la película más reciente de Terminator, pero aunque a la cinta titulada Terminator: Dark Fate no le fue bien, eventualmente la saga del T-800 podría volver a los cines.

Recientemente James Cameron participó del podcast Smartless y en el contexto de una conversación sobre el papel de la inteligencia artificial (IA) en el cine reveló casualmente que ya habrían discusiones para un reinicio de la franquicia de Terminator.

Al tocar el tema del papel de la inteligencia artificial en el cine y en general en la actualidad, Cameron planteó que hay cosas que no pretende abordar en la trama de Avatar. No obstante, eventualmente podría tocar esos puntos en una nueva cinta de Terminator.

“Bueno, las películas de Avatar son sobre el medio ambiente. No estoy tratando con la IA”, dijo el director (vía The Playlist). “Si tuviera que hacer otra película de Terminator y tal vez tratar de lanzar esa franquicia nuevamente,- lo cual está en discusión, pero no se ha decidido nada- haría que se tratara mucho más del lado de la IA que de la desaparición de los robots malos que enloquecieron”.

Aunque Cameron no profundizó en el tema un potencial inicio de Terminator sin duda es algo llamativo, no solo porque parece un camino que el director querría tomar considerando que hace poco apuntó a las participaciones de Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton como factores del fracaso de Terminator: Dark Fate, sino porque también tendría la mencionada idea sobre la IA en mente. Pero como bien señaló el director por ahora no hay nada formal al respecto.