Tim Miller lamentó el fracaso de Terminator: Dark Fate: “Fue uno de esos jodidos momentos eureka en el mal sentido”

Terminator: Dark Fate consiguió recaudar $261 millones de dólares durante su paso por la cartelera a fines de 2019. Sin embargo, la cinta que pretendía dar pie a una nueva trilogía de esa clásica saga de ciencia ficción no juntó todo el dinero que el estudio esperaba e incluso rondó márgenes potencialmente negativos para sus responsables.

En ese sentido, aunque Dark Fate quizás no es el mayor fracaso de la saga Terminator, su director, Tim Miller, no pretende ocultar que no quedó conforme con su resultado.

Después de todo, en un reciente panel en la Comic-Con de San Diego 2022, el director lamentó que a la película simplemente no le fuese bien.

“Terminator es una película interesante para explorar, pero tal vez la hemos explorado lo suficiente”, dijo Miller (vía Deadline). “Entré con la creencia de que si hacía una buena película que quería ver, me iría bien. Y estaba equivocado. Fue uno de esos jodidos momentos eureka en el mal sentido porque la película se desplomó (en recaudación)”.

Ante esa afirmación del director, el anfitrión del panel recordó que Dark Fate técnicamente no fracasó porque consiguió cerca $300 millones de dólares. Pero Miller respondió “¿entonces por qué no me regresan las llamadas?” Todo antes de dejar a un lado las bromas y explicar que quizás a Terminator le podría ir mejor con un presupuesto más acotado.

“Creo que si haces una película de Terminator de menor costo, un buen director y una estrella de cine podrían hacerla genial”, indicó el director antes de añadir: “Podría hacerse con títeres de calcetines y podría ser increíble”.