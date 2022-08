Arthur Curry se enfrenta a Black Manta en un nuevo arte conceptual de Aquaman and the Lost Kingdom

Si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes iniciales, Aquaman and the Lost Kingdom estaría solo a unos meses de distancia y llegaría en diciembre de este año a los cines de todo el mundo. Sin embargo, los cambios en Warner Bros y la propia pandemia han complicado esos plazos y durante esta semana se confirmó que ahora la secuela de Aquaman recién llegará a los cines en diciembre de 2023.

Por supuesto, para los fanáticos eso implica una espera aún más larga por el regreso de Arthur Curry a la pantalla grande siguiendo lo que fue la primera película de Aquaman en 2018. No obstante, para el equipo creativo detrás de Aquaman and the Lost Kingdom esto sería algo positivo...o al menos eso es lo que dio a entender el director James Wan.

Poco después de que se anunciara la nueva fecha de estreno de Aquaman and the Lost Kingdom, el cineasta utilizó su cuenta de Instagram para compartir mensaje donde no solo incluyó varios artes conceptuales nunca antes vistos de la película, sino que también justificó el nuevo retraso en su debut.

“Aquaman and the Lost Kingdom se muda al día de Navidad de 2023. ¡Soy un poco supersticioso y me encanta que sea un lanzamiento en diciembre como la primera! Aquí hay un pequeño vistazo de algunas obras de arte en la gran y épica construcción de mundo que estamos creando, y necesito tiempo para hacerlo bien. Estas imágenes apenas arañan la superficie de esta película (todavía no han mostrado los extraños y maravillosos personajes y criaturas de este mundo). No puedo esperar para mostrarles, pero tienen que esperar un poco más”, escribió Wan.

A continuación pueden revisar las imágenes que compartió el director y que, además de impresionantes paisajes submarinos, contemplan un duelo entre Black Manta y Arthur Curry.

Aquaman and the Lost Kingdom se estrenará en diciembre de 2023.