Aquaman and the Lost Kingdom presenta su tráiler oficial

Situada cuatro años después de los sucesos de la primera entrega, Aquaman and the Lost Kingdom presentará el siguiente capítulo en la historia del superhéroe interpretado por Jason Momoa, quien no solo tendrá sus responsabilidades como rey de la Atlantis, sino que también las propias que acarrera el hecho de ser padre.

Pero como los fans de los cómics saben muy bien, lo anterior implican solo problemas, ya que las historias de Aquaman generalmente no terminan bien cuando se trata de su prole.

En ese contexto, el tráiler también aborda los desafíos en el reino y cómo Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) seguirá obsesionado con cobrar venganza, lo que pondrá a toda la familia de Aquaman - incluido a su pequeño hijo - en su mira. Más aún, el tráiler anticipa que la amenaza de Orm, el medio hermano de Arthur Curry, volverá de una forma bastante distinta al de la primera película.

Todo esto da cuenta de una superproducción propia de instalarse como la secuela de la película más exitosa del universo DC, aunque los resultados económicos de todos los estrenos recientes han estado en la vereda contraria.

Vean el tráiler a continuación.