Warner Bros postergó los estrenos de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods

Warner Bros volvió a cambiar el calendario de estreno para las películas de DC. Pese a que a mediados de este año el estudio ya había ajustado sus planes para los estrenos cinematográficos inspirados en los cómics de DC, ahora la compañía nuevamente alteró las fechas para el debut de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Ante todo, según reporta Deadline, Warner Bros postergó el estreno de Shazam! Fury of the Gods desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 17 de marzo de 2023 en Estados Unidos.

Con esta modificación la secuela de Shazam! se alejará definitivamente de la cartelera de diciembre que promete estar marcada por el debut de Avatar: The Way of Water y tomará el sitio que la secuela de Aquaman tenía reservado para el primer trimestre de 2023. Pero no esto es un enroque por lo que Aquaman and the Lost Kingdom no adelantará su estreno y pasará del mencionado debut en marzo de 2023 a un estreno el 25 de diciembre de 2023 en Estados Unidos.

Tengan en cuenta que con este cambio Aquaman and the Lost Kingdom llegará un buen tiempo después del final de sus filmaciones y también se estrenará después de la película de The Flash que pese a todo aún mantiene su debut planificado para junio del próximo año.

Por ahora no sabemos qué implican estos cambios para el plan que se está tejiendo para las películas de DC, pero cabe recordar que Ben Affleck volvería como BrucWayne/Batman en Aquaman and the Lost Kingdom en reemplazo de Michael Keaton, quien retornará como Bruce Wayne/Batman en la película de Flash.