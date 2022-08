La inclusión de Ben Affleck en Aquaman 2 es para reemplazar una escena que filmó Michael Keaton

Siguen surgiendo detalles sobre los planes de Warner Bros. Discovery para el futuro de las películas del Universo DC. Luego de que se diese a conocer que Ben Affleck será parte de las refilmaciones de Aquaman 2, un nuevo reporte indica la causa de su inclusión en el proyecto.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor Michael Keaton filmó una escena como Batman para ser parte de la película que protagonizará Jason Momoa. Asimismo, se habrían realizado ya funciones de prueba con audiencias, las cuales se habrían manifestado confundidas con su inclusión.

¿Por qué está Michael Keaton? ¿Por qué se confundieron? Pues probablemente porque no tenían idea de que el actor volverá a interpretar al hombre murciélago como parte de los cambios que impondrá la película de The Flash. Además, el plan originalmente era que Aquaman and The Lost Kingdom fuese estrenada después del proyecto protagonizado por Ezra Miller.

Sin embargo, los cambios en la grilla de estreno impulsados por la pandemia ahora tienen a la película de Aquaman con un estreno en marzo de 2023, mientras que The Flash llegará a los cines - de no mediar nuevos cambios - en junio del próximo año. Y como Michael Keaton debutará en esa última película, su inclusión en el proyecto de Jason Momoa ya no tiene sentido.

Es decir, todo lo anterior dio pie para que Ben Affleck pueda aparecer otra vez en el rol que viene interpretando de Batman v. Superman.

En todo ese escenario, también tengan en cuenta que Warner Bros estaría evaluando cambiar las fechas de estreno de Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom, por lo que todo sigue en proceso de evaluación. Más aún, la gran duda sigue siendo qué diablos pasará con el Flash de Ezra Miller y el estreno de su película.