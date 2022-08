Warner Bros estaría evaluando cambiar las fechas de estreno de Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom

Parece que la cancelación de Batgirl no será el último movimiento que sacudirá el calendario de estrenos de las películas de Warner Bros basadas en los cómics de DC y es que mientras el estudio aún estaría evaluando el destino de The Flash ante las polémicas de Ezra Miller, un nuevo reporte indica que la compañía podría modificar las fechas de estreno de Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom.

Particularmente desde The Hollywood Reporter indican que “Warners está considerando cambiar las fechas de estreno de dos de sus próximas películas: Shazam! Fury of the Gods (actualmente programada para el 21 de diciembre) y Aquaman and the Lost Kingdom (actualmente programada para el 17 de marzo de 2023)”.

El reporte no señala cuáles podrían ser las nuevas fechas de estreno para las secuelas de Shazam! y Aquaman. No obstante, cabe señalar que en el escenario actual la nueva película de Billy Batson se estrenará cerca de la esperada Avatar 2, después de que tiempo atrás se adelantara su fecha de estreno en otro ajuste de la grilla de Warner Bros.

Todo mientras que por su parte Aquaman and the Lost Kingdom será lanzada antes de The Flash aunque durante un tiempo se planificó presentar a la película de Arthur Curry después de la cinta del velocista escarlata. En ese sentido, THR apunta al cameo de Michael Keaton que se habría considerado originalmente para la secuela de Aquaman y que aparentemente, después de generar confusión en las pruebas de audiencia, ahora sería reemplazado por una aparición del Batman de Ben Affleck.

Por supuesto, todo este panorama puede parecer confuso y poco alentador para los fanáticos de DC ya que por ahora, en el terreno de las películas live-action, parece que las únicas apuestas con sus fechas de estreno garantizadas son Black Adam, que llegará en octubre, y Joker 2 que recientemente fijó su debut para 2022.