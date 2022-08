Warner Bros “todavía está debatiendo” sobre el destino de la película de The Flash

Esta semana el calendario de estrenos para las películas de DC sufrió un nuevo remezón y es que aunque todo parecía marchar de buena manera con proyectos para el cine y HBO Max, durante este martes se reveló que Warner Bros Discovery decidió que finalmente no estrenará a la película de Batgirl ni en cines ni en su servicio de streaming.

Aquella decisión no deja de ser llamativa porque aunque es habitual que los estudios cancelen proyectos eso usualmente sucede en la etapa de pre-producción y no cuando las apuestas ya están filmadas y avanzando en su post-producción como Batgirl.

En ese sentido, como la consideración de la inversión no sería un factor a tener en cuenta para Warner Bros, inevitablemente han surgido cuestionamientos sobre el futuro de la película de The Flash. Después de todo, aunque Batgirl era un proyecto más pequeño (pero que igual costó $90 millones de dólares), la cinta del velocista escarlata ha estado rodeada de polémicas debido a las acciones fuera del set de su protagonista, Ezra Miller.

Así, aunque en el pasado se ha asegurado que The Flash seguiría en pie y el estudio no estaría preocupado, ahora Variety dice que “Warner Bros. todavía está debatiendo qué hacer con The Flash”.

Concretamente Variety remarca que, a diferencia de Batgirl, la película de Flash fue “creada, y presupuestada, específicamente para su estreno en cines”, pero que “se ha visto completamente obstaculizada por repetidas acusaciones de abuso y mala conducta por parte de su estrella, Ezra Miller”.

Recuerden que durante los últimos meses Miller no solo ha sido el foco de la polémica por sus detenciones en Hawái, sino que también ha sido el blanco de graves acusaciones que involucran desde facilitar alcohol y drogas a una menor de edad hasta proporcionar un ambiente riesgoso para una madre y sus niños.

Según las informaciones que han emergido sorbe la cancelación de Batgirl, esa película no fue descartada por su calidad, sino que porque no tendría la escala cinematográfica que Warner Bros Discovery pretendería conseguir paralas cintas de DC. Por lo tanto hay que considerar que eso mismo podría ser un factor en el futuro de The Flash y, si los rumores sobre las pruebas de audiencia son verdaderos, más allá de las polémicas la película tendría un espectáculo llamativo por cortesía de sus dos versiones de Barry Allen (ambas interpretadas por Ezra Miller) y cameos como Zod, Supergirl y el Batman de Michael Keaton.

En estos minutos el estreno de The Flash sigue programado para junio de 2023. Recuerden que la película de Flash fue anunciada en 2013, antes del debut de la serie sobre Barry Allen amparada por The CW, pero si el proyecto no se cancela o aplaza nuevamente, recién llegará el próximo año tras el final de esa serie.