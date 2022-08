La película de Batgirl no va más: Warner Bros no planea lanzarla de ninguna forma

Lo que comenzó como un rumor rápidamente está ganando credibilidad. El portal The Wrap informó que el conglomerado Warner Bros. Discovery ha decidido cancelar el lanzamiento de la película de Batgirl.

Aquello implica que no llegará a cines ni menos acotarlo solo a una presentación en el streaming HBO Max.

La determinación es sorprendente debido al costo que involucró la realización de la película. El proyecto originalmente estaba planeado para ser lanzado en el streaming, aunque luego comenzó a analizarse su eventual lanzamiento en cines.

A raíz de la pandemia, el presupuesto se empinó por sobre los $90 millones de dólares, sin contar los futuros gastos de marketing.

Según plantean en el portal, la nueva directiva a cargo de Warner Bros está enfocada en lanzar películas basadas en los personajes de DC Comics que sean grandes eventos.

Previamente, The New York Post aseguró que el plan de cancelar el estreno se debía a la presentación en las funciones de prueba, la que no habría sido favorable e inclusive habrían determinado que la película no podía ser enmendada de ninguna forma.

Aunque los reportes no lo indican, Bargirl también estaba diseñada para ser un estreno que llegaría a los cines después de la película de The Flash, ya que Michael Keaton volvería a interpretar a Batman tras su participación en la producción marcada por las polémicas de Ezra Miller. ¿Habrá cambiado el plan del DCEU? ¿Algo tendrá que ver con la refilmación que agregará a Ben Affleck a Aquaman? Por ahora no hay respuestas y solo espacio a la especulación.

Aún así, las fuentes de The Wrap indican que los jefes del estudio están satisfechos con el trabajo de los directores de la película, Adil El Arbi y Bilall Fallah (Bad Boys 3, Moon Knight), y la protagonista, la actriz Leslie Grace, por lo que esperarían volver a trabajar en una nueva dirección para el personaje.

La película de Batgirl estaba siendo contemplada como una nueva extensión del universo DC, por lo que el actor J.K. Simmons volvería a interpretar al Comisionado Gordon.