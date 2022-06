Otra polémica de Ezra Miller: Acusan al actor de albergar a una madre y sus hijos en un ambiente peligroso

Sumen otra controversia al historial de Ezra Miller. Mientras se esperan resoluciones para los casos del actor con Tokata Iron Eyes y sus incidentes en Hawaii, esta semana Rolling Stone reveló una nueva acusación contra el protagonista de The Flash.

De acuerdo a ese medio, Miller ha sido acusado de alojar en su granja de Vermont a una madre de 25 años y sus tres hijos que tienen entre uno y cinco años. Si bien no habría nada problemático en una oferta de hospedaje para una madre y sus hijos, el padre de los niños y otras fuentes citadas por Rolling Stone señalan que ese no sería un ambiente idóneo para los infantes ya que habría presencia de armas y drogas (específicamente marihuana).

De hecho, dos fuentes anónimas de Rolling Stone sostienen que el domicilio de Miller sería peligroso para los niños porque habrían armas sin supervisión e incluso ya habría ocurrido un incidente con una bala suelta y una niña de un año.

No obstante, la madre de los niños refutó esas declaraciones y aseguró que la vivienda de Miller ha sido un refugio para ella debido a que el actor la habría ayudado a escapar de su “ex violento y abusivo”.

“(Miller) me ayudó finalmente... a tener un entorno seguro para mis tres hijos muy pequeños”, señaló la mujer.

El reporte de Rolling Stone indica que hay antecedentes de conflictos entre esta pareja desde 2021 y que la mujer habría conocido a Miller mientras el actor de Animales Fantásticos visitó Hawaii en marzo de este año. Eventualmente Miller habría ayudado a la mujer y sus hijos a tomar un vuelo para salir de esa isla (algo que el padre de los niños acusa que fue sin su consentimiento) y a raíz de ello esa familia habría estado viviendo en la granja del actor desde mediados de abril.

“Tengo un mal presentimiento en el estómago. Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan el jodido mundo para mí”, señaló el padre que además negó las acusaciones de violencia en su contra.

Hasta ahora Miller no se ha referido a esta situación, pero aunque el intérprete no sea una figura activa en el caso ciertamente su vínculo a esta historia sigue sumándose al listado de polémicas que tendrían a Warner Bros considerando el final de su carrera como The Flash en las películas de DC.