El futuro de Ezra Miller como The Flash tendría sus días contados

Ezra Miller se ha convertido en todo un problema para Warner Bros. Desde que comenzó la pandemia, el actor se ha visto involucrado en una serie de polémicas, incluyendo agresiones a fanáticas en Islandia, un par de detenciones en bares de Háwai e inclusive acciones judiciales en su contra por la cercana relación que mantiene con una joven nativa americana. Más aún, la última guinda de la torta fue un reporte que aseguró que el actor se encuentra inubicable y la Corte no ha logrado informarle sobre las nuevas acusaciones en su contra.

En ese escenario, la directiva del nuevo conglomerado Warner Discovery ya estaría evaluando qué hacer con la película de The Flash que ya está completamente filmada y que estipula un estreno en cines durante el año 2020.

Pero según el portal Deadline, aunque la producción termine llegando a la pantalla grandez, y no sea relegada a HBO Max a raíz de las polémicas, el futuro del actor como Barry Allen tiene sus días contados.

“Fuentes dicen que incluso si no surgen más acusaciones, es probable que el estudio no mantenga a Miller en el papel de Flash en futuras películas de DC. Eso significaría reemplazarlo en el futuro, pero todavía hay una inversión de $200 millones en juego con la primera película y los ejecutivos de Warner Bros deben estar avergonzados con cada nuevo informe de prensa”, explicó el portal.

La película de The Flash es vista como el punto de partida de los nuevos planes para el universo DC en el cine, ya que el CEO de Warner Discovery, David Zaslav, tiene el objetivo de llevar al Universo DC a un lugar de éxito como el que ya tiene el MCU. “El estudio tiene todos los ingredientes para dar un primer paso adelante en The Flash, incluido el regreso de Michael Keaton como Batman junto con una repetición de Ben Affleck, un presupuesto de $200 millones y un un director candente en Andy Muschietti, quien entregó el éxito de taquilla It para el estudio”, afirman desde Deadline.

“El CEO de Warner Bros Discovery ejerció su bien conocida afición por la microgestión al negarse a dar luz verde a una película de Los Gemelos Fantásticos por ser demasiado de nicho. Zaslav pronto tendrá que tomar una decisión sobre qué hacer con la imagen completa que es The Flash, y qué hacer con un joven actor que parece tener serios problemas fuera del escenario”, agregan.

Las fuentes de Deadline también agregaron que el estudio ha intentado “obtener ayuda para Miller”, pero los nuevos reportes de prensa siguen acumulándose y las reacciones en redes sociales en contra del actor son cada vez más negativas.