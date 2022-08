Es oficial: The Flash terminará con su novena temporada

Aunque la serie vaticinó que Flash desparecería en una Crisis en 2024, en nuestro mundo el programa del velocista escarlata y su historia de Barry Allen terminarán el próximo año.

Después de varios meses de incertidumbre al respecto, es lunes finalmente se confirmó que The Flash concluirá con su novena temporada.

“¡Nueve temporadas! Nueve años de salvar Central City mientras lleva al público a un viaje emocional lleno de corazón, humor y espectáculo”, dijo el showrunner de The Flash, Eric Wallace a Variety. “Y ahora Barry Allen ha llegado a la puerta de salida de su última carrera. Muchas personas increíbles han dado su talento, tiempo y amor para dar vida a este maravilloso espectáculo cada semana. Entonces, mientras nos preparamos para honrar el increíble legado del programa con nuestro emocionante capítulo final, quiero agradecer a nuestro elenco, escritores, productores y equipo fenomenales que a lo largo de los años que ayudaron a hacer de ‘The Flash’ una experiencia inolvidable para audiencias de todo el mundo.”

The Flash comenzó a emitirse en 2014 como el primer spin-off de Arrow amparado por The CW y, de la mano de crossovers con esa serie y el resto de las producciones de DC emitidas por ese canal como Legends of Tomorrow y Supergirl se consolidó como una de las apuestas más importantes de la estación. Pero la era del Arrowverso comenzó a despedirse un par de años de atrás los finales de Arrow y Supergirl, además de las cancelaciones de Legends of Tomorrow, Batwoman durante este año y el distanciamiento de Superman & Lois con ese universo.

En ese sentido, considerando que The CW está por salir a la venta y los nuevos contratos con el elenco cada vez eran más complejos, este final de The Flash parecía inminente y no parece precipitado asegurar que cuando la serie sobre Barry Allen estrene su último episodio también será el fin del Arrowverso.

La novena temporada de The Flash constará de 13 episodios y se comenzará a filmar en septiembre para una estreno en Estados Unidos durante 2023.