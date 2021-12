Banjo-Kazooie se suma a los juegos de N64 disponibles en Nintendo Switch

Buenas noticias para todos los usuarios de Nintendo Switch Online + Expansion Pack, y es que según fue anunciado este viernes por Nintendo, el clásico de Nintendo 64, Banjo-Kazooie se sumará a los títulos disponibles.

Según fue dado a conocer a través de Twitter el juego desarrollado por Rare, llegará en enero al servicio, que durante la jornada de hoy recibió a Paper Mario.

Hay que mencionar, que hasta el momento Nintendo Switch Online + Expansion Pack, cuenta con 10 juegos de la clásica consola, entre los que se encuentran: Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation: Win Back, Yoshi’s Story y Paper Mario.