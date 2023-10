La nueva película de John Cena tiene la peor recepción posible en Rotten Tomatoes

Freelance es el nombre de la más reciente película de acción protagonizada por John Cena la cuál debutó con una llamativa marca negra: una recepción de un 0% en Rotten Tomatoes. Es decir, a la fecha no ha tenido ninguna, pero absolutamente ninguna crítica positiva.

A la fecha, la producción, dirigida por el francés Pierre Morel (Distrito 13, Taken), ha sumado 21 reseñas especializadas y todas han sido negativas, dando pie al absoluto tomate podrido en la recepción del popular portal.

En la película, Cena interpreta a un exagente de Fuerzas Especiales que se dedica a una vida de abogado. Todo cambia cuando decide aceptar el trabajo de acompañar a una periodista, interpretada por Alison Brie, que se traslada a entrevistar a un presidente de un ficticio país sudamericano.

En una de las reseñas, Angie Han de The Hollywood Reporter asegura que la película “falla en cada frente” y carece del humor, intriga o la acción emocionante que debería tener.

En tanto, Brian Tallerico, del portal de Roger Ebert recalcó que la película cuenta con “una nada que es opresiva. No hay romance, no hay comedia, no hay acción. Claro, hay intentos poco entusiastas en esas cosas, pero nada conecta porque la película no tiene una pizca de arte en ella”.

Freelance se estrena esta semana en cines de Estados Unidos.