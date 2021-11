Benedict Cumberbatch dudó sobre interpretar a Doctor Strange porque consideraba que era “un personaje sexista muy anticuado”

Durante los próximos meses los fanáticos de Marvel Studios podrán ver dos producciones con el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch y es que, antes de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el personaje también será parte de Spider-Man: No Way Home.

Pero mientras ya está más que claro que Doctor Strange es una pieza clave en los planes a futuro de Marvel Studios, Benedict Cumberbatch recordó que no siempre estuvo convencido de asumir este papel.

Recientemente la revista Esquire publicó una entrevista donde Cumberbatch recordó sus dudas ante el papel de Doctor Strange.

De acuerdo al actor, cuando Marvel Studios le ofreció el papel del Hechicero Supremo, no entregó un “sí” inmediato. Todo debido a sus concepciones previas del personaje.

“En cierto modo tenía mis dudas al respecto, solo por los cómics. Pensé: ‘Este es un personaje sexista muy anticuado’”, dijo el actor. “Y está muy ligado a ese cruce, esa especie de movimiento de ocultismo entre Oriente y Occidente de los años sesenta y setenta”.

Pero aunque eventualmente Marvel Studios enfrentó un grado de polémica por la película debido a la elección de Tilda Swinton como The Accient One, Cumberbatch contó que sus temores sobre el proyecto se disiparon tras hablar con el estudio.

“Luego como que me vendieron el panorama general, me dijeron: ‘Oh, no, no te preocupes, este será un personaje de su tiempo. Y sí, tiene problemas de actitud ... pero esto es lo que imaginamos’”, recordó el actor antes de contar que su reunión con el director Scott Derrickson también fue importante.

Por supuesto, Cumberbatch terminó por aceptar el papel y, aunque Marvel Studios consideró otros candidatos finalmente fue el escogido e incluso ajustaron los plazos de la producción de la cinta para coincidir con sus proyectos teatrales.

“Coquetearon con un par de opciones más, luego regresaron y dijeron ‘No queremos que nadie más lo haga’”, contó Cumberbatch.

Así, hasta la fecha Cumberbatch ha aparecido en seis películas como Stephen Strange e incluso hizo la voz del personaje en la serie animada What If...? No obstante, aunque sus temores sobre la caracterización de Strange han desaparecido, el actor reconoció que igual esta preocupado por la secuela.

“Tengo el terror del segundo disco con (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), como cualquiera debería sentirlo, porque la primera fue un gran éxito y se ha convertido en un personaje muy querido”, señaló Cumberbatch. “(En Marvel Studios) son muy buenos para superar las expectativas, cuando las expectativas son bajas. Creo que siempre es más difícil superarlas cuando están altas”.

“No estoy diciendo que se rebajen. ‘¡Vamos a hacer Ant-Man!’ Es simplemente la forma en que hacen que estas cosas funcionen. En el papel, piensas: ‘¿Es emocionante?’ Creo que ahora están empezando a correr más riesgos. Quiero decir, sus directores están muy ligados al estilo de la casa. Pero, ya sabes, Taika Waititi, estaban como, ‘¿Estamos ...? ¿Esto va a funcionar? ‘Y Thor: Ragnarok es jodidamente divertida”, concluyó el actor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo de 2022 y Spider-Man: No Way Home debutará en diciembre.