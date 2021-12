Robert Rodriguez y James Cameron todavía están “muy interesados” en realizar una secuela de Alita: Battle Angel

Desde que Alita: Battle Angel llegó al cine en 2019 varios fanáticos se han dedicado a demostrar su interés en una potencial secuela de esa película, pero aunque hasta ahora no hay nada oficial sobre una posible Alita: Battle Angel 2, recientemente Robert Rodriguez se encargó de revivir las esperanzas al respecto.

En una entrevista con The Hollywood Reporter a propósito del próximo estreno de The Book of Boba Fett, Rodriguez reiteró que tanto él como James Cameron están interesados en realizar una secuela de Alita: Battle Angel.

“Jim y yo hablamos de ello recientemente y todavía estamos muy interesados”, señaló Rodriguez. “Le dije: ‘Déjame entregar a Boba y luego descifremos nuestra propuesta’”.

Debido a la adquisición de Fox, ahora Alita: Battle Angel es una propiedad que está bajo el paraguas de Disney, por lo que Rodriguez en su calidad de director y Cameron en su calidad de productor tendrán que tratar con esa compañía para lograr que avance una potencial secuela.

En ese sentido, considerando que Rodriguez trabajó en la mencionada serie de Boba Fett y The Mandalorian, y Cameron está realizando las secuelas de Avatar, el panorama podría parecer auspicioso aunque aún no hay nada asegurado. De hecho, tiempo atrás el propio director deslizó que le gustaría que la recepción de The Book of Boba Fett ayude a poner en marcha el regreso de Alita a la pantalla grande.