Robert Rodriguez quiere que la recepción de The Book of Boba Fett ayude a aprobar Alita: Battle Angel 2

Desde que Alita: Battle Angel llegó al cine en 2019 hay fanáticos que han clamado por una secuela de la cinta dirigida por Robert Rodriguez, sin embargo, debido a factores como la fusión entre Fox y Disney aquello todavía no está garantizado y una eventual Alita: Battle Angel 2 sigue pareciendo lejana.

Pero aunque ya han pasado varios años desde el estreno de la película de Alita, su director aún no pierde las esperanzas de concretar una nueva entrega y recientemente contó que tiene un plan que podría poner en marcha las cosas.

Si son fanáticos de Star Wars probablemente tendrán claro que Robert Rodriguez está involucrado en el desarrollo de The Book of Boba Fett, la nueva serie de la franquicia espacial para Disney Plus y que se enfocará en el cazarrecompensas titular.

Así, aunque Boba Fett y Star Wars no tienen nada que ver con Alita, Rodriguez cree que como ambas son propiedades de Disney eventualmente el desempeño de esa serie podría ayudar a aprobar una secuela de su cinta de 2019.

“Estoy tratando de ver qué sucede con Boba Fett, creo que eso dejará boquiabierta a la gente, así que cuando eso suceda entraré diré: ‘Está bien, he estado aquí por un tiempo, averigüemos cómo podemos hacer Alita, ya sea para streaming o para salas de cine, porque es una gran propiedad. A la gente le encanta, a mí me encanta y a Jim (Cameron) le encanta’”, señaló Rodriguez al ser consultado sobre una secuela de Alita en una entrevista con el portal The Nerdy Basement.

“Acabamos de hablar de eso otra vez recientemente, sobre cómo podemos hacer esto, sobre cuál es la mejor manera de abordarlo. Creo que seré yo quien iré allí con (Cameron) para hablar de eso porque estoy haciendo muchas cosas para (Disney) ahora”, agregó Rodriguez.

Por supuesto, todo esto está en el terreno de las ambiciones de Rodriguez y aún no hay nada oficial sobre una secuela de Alita: Battle Angel. No obstante, si todo depende de The Book of Boba Fett, el director dejó claro que confía en lo que podría conseguir la serie.

De hecho, Rodriguez reiteró que la serie de Boba Fett podría superar las expectativas de los fanáticos.

“No puedo decir nada, juré guardar silencio”, señaló el director. “Puedo decir que estoy trabajando en eso (...) y puedo decir que los dejará boquiabiertos. Lo puedo decir. Lo que vieron en mi episodio de The Mandalorian… ¡eso no fue nada! Sé que se va a cumplir. Va a entregar mucho más“.