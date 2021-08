Robert Rodriguez cree que The Book of Boba Fett podría superar las expectativas de los fanáticos

Si todavía no tienen muchas expectativas respecto a lo que ofrecerá The Book of Boba Fett, Robert Rodriguez quiere que comiencen a entusiasmarse con la próxima serie de Star Wars para Disney Plus.

Pese a que hasta ahora no hay muchos detalles oficiales respecto a lo que sucederá en la esta producción que retomará la historia de Boba Fett después de los eventos de la segunda temporada de The Mandalorian, recientemente el propio director del programa tanteó que esta apuesta podría superar las expectativas de los fanáticos.

En una entrevista con el portal Collider, Rodriguez fue consultado respecto a The Book of Boba Fett y aunque obviamente no reveló nuevos antecedentes sobre la trama anticipó que la serie pretende entregar bastante contenido.

“No puedo decir nada al respecto por ahora, pero saldrá en diciembre. Esperen a ver lo que vendrá. Hará volar su mente. Eso es todo lo que puedo decir”, dijo Rodriguez. “Puedo elogiarlo todo lo que quiera, porque sé que entrega en exceso. Entrega mucho en exceso. La gente estará muy emocionada cuando lo vea”.

Rodriguez dirigió el episodio “Chapter 14: The Tragedy” de la segunda temporada de The Mandalorian, y está a cargo de la producción de The Book of Boba Fett junto a Jon Favreau y Dave Filoni. Todo mientras la serie será protagonizada por Temuera Morrison y Ming-Na Wen.

The Book of Boba Fett se estrenará en diciembre.