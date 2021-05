Kevin Feige reconoció que se equivocaron al elegir a Tilda Swinton para Doctor Strange

El escenario en los últimos años en Hollywood ha cambiado bastante ante la necesidad de reconocer que existen deudas gigantescas en términos de la diversidad en las elecciones de casting. A tanto llega la situación, que ahora decisiones tomadas hace cinco años son tildadas de error.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ahora que la decisión de elegir a Tilda Swinton para interpretar a The Ancient One, un personaje que en los cómics es asiático, no fue una buena decisión. Inclusive considerando el hecho de que cambiaron al personaje para que fuese interpretado por una mujer.

“Pensamos que estábamos siendo tan inteligentes y tan vanguardistas”, explicó Feige a Men’s Health sobre la elección de Tilda Swinton y las posteriores críticas de “whitewashing” (blanqueamiento) que aquello acarreó.

“[Decidimos que] No vamos a hacer el cliché del anciano asiático sabio. Pero fue una llamada de atención para decir: ‘Bueno, espera un minuto, ¿hay alguna otra forma de resolverlo? ¿Hay alguna otra forma de no caer en el cliché y elegir a un actor asiático? “Y la respuesta, por supuesto, es sí.“.

Las palabras del productor tienen relación con la promoción de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una película que incluye finalmente al Mandarín, un personaje que en los cómics nació en base a un esterotipo oriental popularizado con Fu ManChú. En ese sentido, ahora Marvel Studios finalmente recuperará al Mandarín, pero alejándose de los estereotipos, a partir del trabajo que hará el actor hongkonés Tony Leung.

En tanto, por ahora no existen detalles respecto a si Tilda Swinton volverá después de su participación especial en Avengers: Endgame.