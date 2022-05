BioShock: The Collection está disponible de forma gratuita en la Epic Games Store

Desde Epic Games finalmente han dado a conocer el juego gratuito que estará disponible durante esta semana, el cual será nada más y nada menos que BioShock: The Collection.

Con esto, es que no será sólo un juego el disponible de forma gratuita, ya que The Collection, incluye BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite: The Complete Edition, es decir las dos versiones mejoradas de las primeras entregas, y la versión más completa de la tercera.

El juego se podrá obtener de forma gratuita hasta el próximo 2 de junio.

Cabe recordar que han pasado unos años desde el lanzamiento de BioShock Infinite, juego que llegó en 2013, por lo que muchos se preguntan cuando llegará una nueva entrega. En este contexto, han sido varios los rumores en el último tiempo, los cuales apuntan a que sería exclusivo de la actual generación, a la vez que utilizaría Unreal Engine 5. Lamentablemente por el momento no hay nada oficial, aunque los reportes apuntan a que llegaría en 2024.

Por el momento se desconoce el juego que le seguirá como gratuito en la plataforma.