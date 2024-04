Stellar Blade recibirá New Game+ en su lanzamiento

Este 26 de abril llega Stellar Blade y desde Shift Up han anunciado que el juego recibirá New Game Plus en su lanzamiento.

A través de una publicación en el blog de PlayStation, es que el director del juego Kim Hyung Tae, ha dado a conocer a la noticia señalando que este “nuevo modo incluye niveles expandidos de mecanismos, atuendos nuevos y una variedad de habilidades nuevas”.

Es así como explican que “se podrán conseguir un total de 34 atuendos nuevos para EVE en una Partida Nueva+, además de cinco accesorios y dos artículos estéticos para Adam, Lily y el dron”.

Junto con esto se expandirán los niveles, y según mencionan “además de continuar tu progreso, también podrás conseguir núcleos para mejorar las armas de EVE, su salud y su energía beta mucho más que en el juego base”.

La sinopsis de Stellar Blade apunta que...

“La Tierra ha sido abandonada, devastada por criaturas poderosas y extrañas, y lo que queda de la diezmada raza humana se ha escapado a una colonia en el espacio exterior. Desde la Colonia, EVE, la integrante del Escuadrón Aéreo VII, llega a nuestro desolado planeta con una misión: salvar a la humanidad y recuperar la Tierra de las garras de los Naytibas, la fuerza malévola que ha arrasado con todo.

Sin embargo, a medida que EVE resuelve los misterios del pasado en las ruinas de la civilización humana y derrota a los Naytibas uno por uno, comprende que su misión no es tan simple como pensaba. De hecho, nada será tan fácil como parece”…

Stellar Balde saldrá el próximo 26 de abril para PlayStation 5.