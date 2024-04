Director de Nier: Automata sostiene que Stellar Blade es “mejor” que su juego

Cada vez se encuentra más cerca el lanzamiento de Stellar Blade, y ahora el creador de Nier: Automata, Yoko Taro, se ha referido al juego señalando que es mucho mejor que su juego.

Taro se reunió con Kim Hyung-tae, creador de Stellar Blade para hablar sobre el próximo lanzamiento del título, ocasión en que aprovechó de elogiar al juego surcoreano y a su creador.

“Stelllar Blade es un juego tan asombroso que creo que es mucho mejor que Nier: Automata”, mencionó Yoko Taro en declaraciones recogidas por IGN Japón, a la vez que señaló que era fan de Kim desde la serie Magna Carta, que cuenta con los diseños del ilustrador.

Según agregó Taro, los gráficos de Stellar Blade “han alcanzado una nueva generación de calidad”.

Contrario a esto, el creador de Stellar Blade sostiene que Nier es un mejor juego señalando que él es un ilustrador, mientras que Yoko Taro se destaca más en el aspecto narrativo. “Me considero un artista visual, no un narrador. He creado arte visual toda mi vida, no puedo alcanzar a Yoko Taro cuando se trata de narrativa. Intento compensar esto con el gameplay”, apuntó.

Stellar Blade llegará el próximo 26 de abril a PlayStation 5.