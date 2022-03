Chloé Zhao cree que el postergado estreno pudo influir en la recepción mixta de Los Eternos

Mientras con Spider-Man: No Way Home existe un consenso abrumadoramente positivo, la película inmediatamente anterior en el calendario de estrenos de Marvel Studios, Los Eternos, no gozó de la misma popularidad y tras su estreno en noviembre del año pasado ha generado reacciones mixtas entre críticos y fanáticos.

En ese sentido, mientras Disney todavía no anuncia planes para una secuela, la revista Empire aprovechó una reciente entrevista con Chloé Zhao para preguntarle a la directora qué opinaba sobre las reacciones a su película. Zhao comenzó señalando que está bien que no exista un consenso sobre su trabajo.

“Creo que la necesidad de consenso es un obstáculo para cualquier proceso creativo auténtico. Al igual que es un obstáculo para vivir una vida auténtica como persona”, dijo la cineasta que ganó un Oscar por Nomadland. “He estado en el extremo receptor de cierto consenso y división sobre mi trabajo. Ninguno de ellos tiene una influencia real en mí como artista, porque cada vez que tengo la suerte de crear, aprendo del proceso: sobre lo que he tenido éxito y sobre lo que he fallado”.

“Pero ese proceso de aprendizaje es un asunto muy íntimo. Cualquier cosa más allá de eso, para mí, es solo una parte del ecosistema que existe debido a la naturaleza de la industria en la que estamos. Como una flor o una roca, reconozco y aprecio su presencia. Pero eso es todo”, añadió.

Pero aunque parece que Zhao no se complicará por las buenas o malas opiniones de su trabajo, igualmente la directora tiene sus propias teorías sobre la dispar recepción de Los Eternos y, por ejemplo, indicó que cree que los cambios en la fecha de estreno de la cinta habrían influido en su recepción.

“Se planeó lanzar Los Eternos poco después de Endgame, y no en un momento en que todos estén teniendo una crisis existencial”, dijo la directora. “La película en sí trata sobre la crisis existencial, tanto para la humanidad como para Dios. Así que creo que definitivamente sentimos que venía”.

Originalmente Los Eternos planeaba estrenarse en noviembre de 2020, sin embargo, debido a la pandemia su debut tardó un año más de lo presupuestado. No obstante, aunque apuntó a eso como un factor, Zhao tampoco quiere culpar al empedrado por todo y al ser consultada respecto a esa noción de que los problemas que algunas personas percibieron en Los Eternos tendrían que ver con el choque entre su estilo para hacer cine y la maquinaria de Marvel Studios, la directora desestimó esa idea.

“Cuando las personas tienen ese sentimiento es como si necesitaran poner orden en las cosas, necesitan entenderlo poniéndolo en cajas”, señaló Zhao. “No se trata de nosotros, se trata de ellos. Y lo digo con amor, porque tienen un nivel de comodidad (con) cómo funciona su entretenimiento y su mundo, su amado Marvel o su amado cineasta independiente. Ese es el orden de la lógica de su mundo que está siendo perturbado. Así que aprecio su pasión para tratar de darle sentido”.

“La verdad es que nadie es una capa. En este caso, realmente salimos de la caja en la que creo que el mundo nos puso y nos encontramos en el medio debido a nuestros intereses compartidos. Y al hacer eso de verdad, hizo que mucha gente se sintiera incómoda en ambos lados”, añadió. “Pero también hay personas que se sienten más cómodas con el orden de su mundo (siendo) perturbado. Y luego miran a nuestro hijo y dicen: ‘¡Oh! ¡Esto toca diferentes lados de mí! Me gusta eso’”.

En ese sentido, Zhao concluyó asegurando que entiende “completamente la división que surge de los críticos y los fanáticos porque cuando llevas esto a extremos que se ven como oposición: el mundo del que vengo y el mundo de Marvel, que se ha dividido de una manera tan injusta y desafortunada, y al fusionarnos de la forma en que lo hicimos, en realidad veo esa reacción como un testimonio de lo mucho que nos habíamos fusionado y lo incómodo que eso podría hacer sentir a la gente”.