Chloé Zhao reveló su idea original para el final “desolador” de Los Eternos

[Esta nota contiene spoilers de Los Eternos]

En la versión que llegó al cine durante el pasado mes de noviembre, Chloé Zhao cerró la primera película de Los Eternos con la disolución del grupo titular y mientras algunos personajes se marcharon para forjar su propio rumbo como Sprite o aparentemente murieron como Ikaris, por un lado Sersi, Phastos y Kingo fueron enjuiciados por sus acciones y por otra parte Thena, Druig y Makkari se embarcaron en una misión para encontrar a otros Eternos.

Pero aunque ese cierre de la mano de las escenas post-créditos abrió la puerta para nuevas historias de Los Eternos en el MCU, recientemente Zhao contó que aquella conclusión no siempre fue su plan para la película y en un minuto contempló un cierre mucho más sombrío.

En el marco de una entrevista con Empire, Zhao fue consultada sobre si siempre mantuvo una idea fija para el final de Los Eternos.

“No. ¡Nunca he hecho una película donde el final es lo que escribí! Lo encuentras en la edición. La edición es un tercio del proceso de realización de una película, y cuando se la muestras a la gente, es cuando encuentras el final”, dijo la directora. “No creo que haya hecho una sola película en la que el inicio y el final sean los mismos que el guión, solo porque las escenas son fluidas mientras filmamos. Y de hecho teníamos otro final que es realmente desolador. Desolador. No lo odié, porque estoy acostumbrada a películas más melancólicas. Pero no creo que le haya gustado al público”.

Zhao no contó qué fue lo que las audiencias que pudieron ver las primeras versiones de Los Eternos rechazaron respecto a ese final, sin embargo, relató qué es lo que pretendía conseguir.

“(Los Eternos) Solía terminar con todos de vuelta en la nave, con las mentes borradas y simplemente yendo a otro planeta, como The Twilight Zone. Recuerdo que cuando se fue a negro, todos decían: ‘No sé qué hacer’”, dijo la directora. “Y también, es el MCU, y quieres estar emocionado por lo que sigue”.

Hasta ahora Marvel Studios no ha confirmado la realización de una secuela de Los Eternos, por lo que se desconoce cómo se continuará la historia que se planteó con la conclusión que finalmente tuvo la película.