Ewan McGregor por segunda temporada de Obi-Wan Kenobi: “Aún no se ha hablado de ello. Hay muchas cosas pasando en Disney”

Ewan McGregor tuvo un regreso triunfal al universo de Star Wars de la mano de la serie de Obi-Wan Kenobi, sin embargo, el tiempo ha pasado y según ha dado a conocer el actor aún no hay conversaciones sobre una posible segunda temporada.

De acuerdo a lo que reporta Variety, McGregor participó de un panel en el Festival de Cine de Goteborg, donde se refirió al respecto y dio a conocer que le encantaría hacer una segunda temporada de la serie.

“Me encantaría hacer la segunda temporada, pero aún no se ha hablado de ello”, señaló, agregando que “Hay muchas cosas pasando en Disney”.

Cabe recordar que aunque Star Wars está un tanto alejado de la pantalla grande -aunque hay producciones en camino-, múltiples series llegarán en los próximos meses a Disney+, como The Acolyte, Skeleton Crew, The Bad Batch temporada 3 y la segunda temporada de Tale of the Jedi.

La serie de Obi-Wan Kenobi se estrenó en marzo de 2022 y estuvo compuesta por seis episodios.