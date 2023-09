Craig Mazin dice que la producción de la segunda temporada de The Last of Us se reanudará “en el momento” que la huelga se acabe

Todo parece apuntar a que la huelga de guionistas de Hollywood está cerca de terminar, ante esto es que Craig Mazin, el co-creador de la serie de The last of Us se refirió a la producción apuntando que se reanudará “en el momento” en que se levante oficialmente la huelga.

Fue a través de la red social de Threads que el director se refirió al respecto señalando que “Estoy muy orgulloso de la WGA y sus miembros, y emocionado de volver a trabajar en la temporada 2 de The Last of Us”.

“La huelga aún no se ha levantado oficialmente, pero en el momento que lo haga, ¡entraremos en acción!”, agregó al respecto.

Cabe recordar que la producción de la segunda temporada debió pausarse debido a la huelga, y en julio pasado Mazin apuntaba que esperaban que la producción pudiera llegar a su lanzamiento estimado en 2025, agregando que si las huelgas se extendían tendrían que retrasarla.