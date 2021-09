El juego para móviles SINoAlice tendrá una colaboración con Code Geass

SINoALICE, el juego para móviles dirigido por Yoko Taro, tendrá una colaboración con el anime Code Geass, según se anunció recientemente.

Por el momento se desconocen los detalles de esta colaboración, pero según fue anunciado, en este se podrán ver a los personajes con nuevos trajes, y la colaboración será en un nuevo arco argumental del juego.

De la mano del anuncio es que fue dado a conocer un teaser que puedes ver a continuación.

Hay que recordar que esta no es la primera colaboración que tiene el juego, ya que con anterioridad tuvo con otros anime como Higurashi When They Cry, y Re: ZERO -Starting Life in Another World-.