Crean atractiva cinemática de Zelda con el estilo de Studio Ghibli utilizando Unreal Engine 5

Un atractivo video de Zelda Ocarina of Time ha salido a la luz y es que un usuario a creado una increíble cinemática de Zelda con el estilo de Studio Ghibli.

El video fue realizado por el canal de Youtube, Rwanlink, y según dio a conocer ha utilizado el motor gráfico Unreal Engine 5 para realizarlo.

El teaser de esta forma corresponde a una cinemática mostrando la llegada de Link a la ciudadela de Hyrule en The Legend of Zelda: The Ocarina of TIme.

“Comenzó como un proyecto paralelo divertido en agosto para probar una nueva dirección de arte, ¡y ahora tengo un adelanto para mostrarles! ¡Les presento Castle Town! Hice más de 30 personajes para este video”, señala en la descripción del video, agregando que este se lanzará el 21 de noviembre.