David Corenswet quiere interpretar un Superman “brillante y optimista”

Recientemente se anunció que David Corenswet se convertirá en el Superman de Superman: Legacy, película que llegará como parte del nuevo universo DC comandado por el director James Gunn. Aunque el filme por el momento aún está en fase de pre-producción, es que han salido a la luz declaraciones de hace unos años del actor donde este mencionaba que le gustaría interpretar un Superman “brillante y optimista”.

Según reporta Variety, en una entrevista con Entertainment Weekly en 2019 es que el actor señaló que su sueño era interpretar a Superman a la vez que se refirió a la versión del personaje interpretado por Henry Cavill.

“Mi gran ambición es definitivamente interpretar a Superman. Me encantaría ver a alguien hacer una versión optimista. Me encanta la versión oscura y arenosa de Henry Cavill, pero me encantaría ver que la próxima sea muy brillante y optimista”, señaló en la ocasión.

Aunque se desconoce si estas declaraciones son las que llevaron a James Gunn ha escogerlo para el papel, se alinean con lo mencionado por Gunn cuando buscaba al protagonista del filme. “El próximo Superman tiene que ser alguien que tenga toda la humanidad que tiene Superman, pero también es un extraterrestre. Tiene que ser alguien que tenga la amabilidad y la compasión que tiene Superman y alguien a quien quieras dar un abrazo”, apuntaba en la ocasión.

Cabe recordar que según se anunció recientemente junto con Corenset, la actriz Rachel Brosnahan fue escogida para interpretar a Lois Lane.